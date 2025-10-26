Akkor a legfeltűnőbb, amikor érik – Az ősz utolsó gyümölcsét adja ez az egzotikus gyümölcsfa

Ezt idén, mintegy 8-10 év elteltével tapasztalhattuk meg először július elején, mert eddig semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy valamikor is termőre fordul a faiskolában vásárolt datolyaszilva.

Messziről nem feltűnő, de mindenképp különleges virágokat hoz a datolyaszilva vagy más néven a kákiszilva

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Datolyaszilva: idén először virágzott

Annyi virág volt rajta, hogy kezdtünk aggódni érte: megszakad, ha mindezt beérleli. Datolyaszilvánk azonban megoldotta, majdnem az összeset lehullatta. Maradt rajta néhány virág, amelyekből szép lassan fejlődtek egyre nagyobb gömbbé a gyümölcsök. Zöldek voltak sokáig, október elején kezdték narancssárgás színüket felvenni. Áruházakban lettem figyelmes anno a datolyaszilvára. Megtetszett formája, színe, kivételes íze, ezért gondoltuk azt, hogy megpróbálkozunk vele.

Idén, mintegy tíz elteltével, először hozott termést datolyaszilvánk

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A tradicionális fajták, mint a cseresznye és az alma mellé ültetünk valami egzotikusat, szokatlant, hogy késő ősszel legyen egy olyan különleges gyümölcsfánk a kertben, amely termést ad. Nem gond, hogy vártunk rá vagy tíz évet.