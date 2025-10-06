október 6., hétfő

Megy a hülyeség a TikTokon, ezt a konyhában soha ne tedd!

Címkék#csokoládé#felolvasztás#káros hatás#fogyasztóvédelem#TikTok

Józan ésszel belátható, hogy nem jó ötlet a csokoládét papírostól vízfürdőbe tenni és úgy olvasztani, mégis ezt ajánlják egy gyorsan terjedő TikTok videóban.

Szabó Judit
Megy a hülyeség a TikTokon, ezt a konyhában soha ne tedd!

Veszélyes trend terjed a csokoládé olvasztásával kapcsolatban

Forrás: Getty Images

A fogyasztóvédelmi hatóság hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán az új módira: a csokoládét úgy olvasztják ki, hogy a csomagolással együtt beledobják meleg vízbe. Az eljárás előnye a videó készítője és a róla példát vevők szerint, hogy időt spórolnak és kisebb a rendetlenség a konyhában. Ez a gyakorlat azonban nyilvánvalóan komoly élelmiszer-biztonsági kockázatokat rejt, és nem ajánlott sem háztartási, sem ipari felhasználásra, hívja fel a figyelmet a hatóság. Elijesztésképpen, a következő káros vegyületek olvadhatnak ki a csomagolásból többek között: ftalátok (lágyítószerek), biszfenol-A származékok (BPA) – belső bevonatok), akrilátok, fenol-formaldehid gyanták (nyomdafestékekből, ragasztókból.) Aki ilyesmivel szeretné mérgezni a szervezetét, jó ha tudja: a papírostól olvasztott csoki súlyosan károsíthatja a hormonháztartást, s amellett, hogy allergizáló, irritáló hatású lehet, növelheti a rák kockázatát.   

 

 

  

 

