Megy a hülyeség a TikTokon, ezt a konyhában soha ne tedd!

A fogyasztóvédelmi hatóság hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán az új módira: a csokoládét úgy olvasztják ki, hogy a csomagolással együtt beledobják meleg vízbe. Az eljárás előnye a videó készítője és a róla példát vevők szerint, hogy időt spórolnak és kisebb a rendetlenség a konyhában. Ez a gyakorlat azonban nyilvánvalóan komoly élelmiszer-biztonsági kockázatokat rejt, és nem ajánlott sem háztartási, sem ipari felhasználásra, hívja fel a figyelmet a hatóság. Elijesztésképpen, a következő káros vegyületek olvadhatnak ki a csomagolásból többek között: ftalátok (lágyítószerek), biszfenol-A származékok (BPA) – belső bevonatok), akrilátok, fenol-formaldehid gyanták (nyomdafestékekből, ragasztókból.) Aki ilyesmivel szeretné mérgezni a szervezetét, jó ha tudja: a papírostól olvasztott csoki súlyosan károsíthatja a hormonháztartást, s amellett, hogy allergizáló, irritáló hatású lehet, növelheti a rák kockázatát.