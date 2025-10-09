Covid: Zalaegerszegen annyi a beteg, mint tavaly karácsonykor

A központ 4 kategóriába sorolja a szennyvízben kimutatott Covid-víruskoncentrációt: alacsony, mérsékelt, emelkedett és magas. Jelenleg Zalaegerszeg és térsége az emelkedett kategóriában van, ilyen utoljára tavaly, karácsony hetében fordult elő, azóta egészen az idei 38. hétig kevésbé volt jelen a betegség. A zalai város a Dunántúl egyik legfertőzöttebb területe jelenleg, emelkedett értéket Zalaegerszegen kívül még Pécsen és a budapesti térségében mértek, a többi mérési ponton mérsékelt a koncentráció. Az NNGYK közlése szerint továbbra is a JN.1 leszármazási vonal különböző alvariánsai dominálnak, amelyek nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget.