Miénk itt a tér

Mozgólépcső a Centrumban – új áruház épült Zalaegerszegen (galéria)

A zalaegerszegi Centrum Áruház és Lakberendezési áruház alapkőletételére 1970. november 10-én került sor. Az alapkőben elhelyezett okmányban megörökítették az utókor számára a város új üzletközpontjának legfontosabb adatait. Az épület a legkorszerűbb technikai megoldásokkal és berendezésekkel készül. A Centrum Áruház háromszintes lesz, összesen szintjeinek együttes alapterülete 3580 négyzetméter, a Lakberendezési Áruház két szinten 1801 négyzetmétert foglal el. Az áruházak tervét Töröcsik Sándor, Haraszti György és Magyar János tervezőmérnökök készítették. Ekkor az üzletközpont felépítésének határidejét 1972 augusztusára ígérték.

Nagy Betti
Épül a Centrum Áruház és a Domus

A Zalai Hírlap 1970. november 15-ei lapszámában az építésre társult intézmények vezetőit szólaltatták meg: „– A közelmúltban adtak át Miskolcon egy korszerű Centrum áruházat – válaszolt elsőként Tarján István, a Centrum Áruházak vezérigazgatója. – A zalaegerszegi ennél is modernebb lesz. Az emeletek közötti közlekedést mozgólépcsőkkel oldják meg, az állandóan friss, egyenletes hőmérsékletet légkondicionáló berendezések biztosítják. Az áruház önkiválasztó rendszerrel dolgozik majd. Különleges árubeszerzéssel biztosítjuk a változatos árukészletet, ennek 30 százalékát közvetlenül az ipartól szerezzük be. Saját importkeretünk van, szoros kapcsolatot tartunk fenn a külkereskedelmi vállalatokkal, ami biztosítja számunkra, hogy a kereskedelmi vállalatoktól eltérőt nyújthassunk a vásárlóknak. – Vagyis versenytársként jelentkezik a Centrum? – Igen. Feladatunk a jobb választék biztosítása, az olcsóbb árucikkek kínálata. Alapvető célunk: nagy forgalom szolid árak mellett, másrészt olcsóbb cikkekből is bő választékot kínálni a vevőknek.”

1974. július 5-én délelőtt ünnepélye keretek között – a szalagot Szurdi István belkereskedelmi miniszter vágta át – avatták fel, délután pedig a vásárlók előtt is megnyitották Zalaegerszeg két új áruházát, a Centrumot és a Domust.

Új áruház épült Zalaegerszegen

