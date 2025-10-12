Mozgólépcső a Centrumban – új áruház épült Zalaegerszegen (galéria)

A Zalai Hírlap 1970. november 15-ei lapszámában az építésre társult intézmények vezetőit szólaltatták meg: „– A közelmúltban adtak át Miskolcon egy korszerű Centrum áruházat – válaszolt elsőként Tarján István, a Centrum Áruházak vezérigazgatója. – A zalaegerszegi ennél is modernebb lesz. Az emeletek közötti közlekedést mozgólépcsőkkel oldják meg, az állandóan friss, egyenletes hőmérsékletet légkondicionáló berendezések biztosítják. Az áruház önkiválasztó rendszerrel dolgozik majd. Különleges árubeszerzéssel biztosítjuk a változatos árukészletet, ennek 30 százalékát közvetlenül az ipartól szerezzük be. Saját importkeretünk van, szoros kapcsolatot tartunk fenn a külkereskedelmi vállalatokkal, ami biztosítja számunkra, hogy a kereskedelmi vállalatoktól eltérőt nyújthassunk a vásárlóknak. – Vagyis versenytársként jelentkezik a Centrum? – Igen. Feladatunk a jobb választék biztosítása, az olcsóbb árucikkek kínálata. Alapvető célunk: nagy forgalom szolid árak mellett, másrészt olcsóbb cikkekből is bő választékot kínálni a vevőknek.”

1974. július 5-én délelőtt ünnepélye keretek között – a szalagot Szurdi István belkereskedelmi miniszter vágta át – avatták fel, délután pedig a vásárlók előtt is megnyitották Zalaegerszeg két új áruházát, a Centrumot és a Domust.