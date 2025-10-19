október 19., vasárnap

1 órája

Bulifotók a zalaszentgróti Ibiza diszkóból – Keresd magad a képeken! (galéria)

Nagy Betti
Fotó: Pezzetta Umberto

Múlt hétvégén galériánkban már láthattatok néhány fotót a zalaszentgróti Ibiza diszkóban készült fotókból. Most még pár felvétellel jelentkezünk, ami kimaradt az összeállításból.

2008 novemberében Pezzetta Umberto, a Zalai Hírlap fotóriportere kamerája elé várták a csinos hölgyeket a megyei napilap Nap Szépe fotózására.

„A jelentkezők száma éjfél körül „teljesedett” ki. A diszkó üzemeltetője, Medvéssy Lajos elmondta: a buliba ekkortájt érkeznek legtöbben. Sokan ismerik a versenyt, tudnak a lehetőségről, ami vonzó a fiatalok számára.- Már rendszeres programnak számít a Nap Szépe fotózás, remélem, folytatódik decemberben is - fejezte ki reményét. - Feldobja a diszkót, kétségtelen.- A lehetőség hallatán szívesen jönnek a fiúk is, bízva abban: a fotózás miatt még több szép lány lesz a diszkóban. S valóban, érkeznek azok a hölgyek is, akik egyébként másik buliba szoktak járni - fűzte hozzá Dj. Lada.” (Zalai Hírlap, 2008. november 24.)

Bulifotók a zalaszentgróti Ibiza diszkóból

Fotók: Pezzetta Umberto

 

