Zalában is találkoztunk a különleges dél-amerikai szépséggel (galéria)

A csodálatos virág beúszott két kaput, felért az erkélyekig. Nagyon megörültem, amikor egy egerszegi kertben megpillantottam. Az interneten rákeresve kiderült, az ilyen meleg nyarakon semmilyen baj sincs a szaporításával, s most már nálunk is megél. Gyorsan növő, fás szárú kúszónövény, dús, színes lombozattal, amely apró, halvány virágokat vesz körül. A Dél-Amerikában őshonos növénynek meleg hőmérsékletre és száraz talajra van szüksége ahhoz, hogy virágozzon, s ezeket aztán egész évben gazdagon "termeli". Vigyázni kell vele, mert ez a csinos növény csípős: a kúszónövényeket éles tövisek borítják, ezért érdemes olyan területeken tartani, ahol nincsenek kisgyermekek.