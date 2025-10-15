Mi a titok, hogy kevesebbet fogyasszon a bojler? Zalai szakembert kérdeztünk

Egy villanybojler energiafogyasztását azonban nem elsősorban a beállítások, hanem a rendszeres karbantartás befolyásolja a leginkább – figyelmeztetnek a szakemberek.

A bojler energiafogyasztását azonban nem elsősorban a beállítások, hanem a rendszeres karbantartás befolyásolja a leginkább – figyelmeztetnek a szakemberek.

Fotó: Maria Saifutdinova / Forrás: Getty Images

Miért fontos a bojler vízkőtelenítése?

A bojlerek fogyasztását leginkább rendszeres karbantartással lehet csökkenteni. Ez a kulcsfogalom szerintem. Vízkőtelenítés, tisztítás, ez alapvető. Ha a fűtőszálra rátapad a vízkő, nem tudja átadni a hőt megfelelőképpen, ezért több energiát fogyaszt. Tulajdonképpen egy nem kívánt szigetelő réteg keletkezik, ami miatt a teljesítmény csökkenhet, az energiafelvétel pedig nőhet. Volt olyan eset, amikor egy vödörnyi vízkövet szedtünk ki a bojlerből, talán ez volt a legszélsőségesebb, amivel találkoztam – mondja K. Arnold zalaegerszegi víz- és fűtésszerelő.

A vízkő nemcsak a fűtőszálat, hanem a tartály belső falát is bevonhatja. Ez a réteg szigetel, így a bojlernek hosszabb ideig kell működnie, hogy ugyanazt a vízmennyiséget felmelegítse. Ezzel akár 20–30 százalékkal is nőhet a fogyasztás, miközben a vízmelegítés ideje is meghosszabbodik.

A szakemberek szerint a kétévente elvégzett karbantartás – vízkőtelenítés, anódrúd-ellenőrzés, biztonsági szelep vizsgálata – nemcsak a fogyasztást, hanem a meghibásodások kockázatát is csökkenti.

Mikor érdemes szakembert hívni?

Ha a bojler zúg, pattog, vagy a megszokottnál hosszabb ideig melegíti a vizet.

Ha a víz hőmérséklete ingadozik.

Ha a készülék kívülről is meleg, ami rossz szigetelésre utalhat.

Apró lépések, nagy megtakarítás

A vízkőmentesítés mellett az energiafelhasználást az is befolyásolja, hová helyezzük a bojlert, mennyire szigetelt a helyiség, és milyen hőmérsékletre állítjuk be a készüléket. A 55–60 °C-os beállítás általában ideális, hiszen elég meleg vizet ad, de még nem növeli feleslegesen a fogyasztást.

– Zalában kemény a víz, ezért itt különösen fontos a rendszeres tisztítás. Akik ezt betartják, azoknál érezhetően kevesebbet fogyaszt a bojler, és ritkábban is hibásodik meg – teszi hozzá K. Arnold.

Hogyan csökkenthetjük a bojler fogyasztását?

Az sem mindegy, hogy a lakóhelyünkön milyen a víz keménysége, mivel a kemikáliákban gazdag víz gyorsabban felhalmozhatja a vízkövet.

A vízkeménység településenként változhat, ezért érdemes ellenőrizni a saját településünk vízminőségét. Ezt megtehetjük az NNK hivatalos oldalán: Magyarországi települések ivóvízminősége

Ne várjuk meg, míg a bojler meghibásodik vagy a villanyóra pörög: a rendszeres vízkőtelenítés és ellenőrzés egyszerű, de hatékony megoldás a spóroláshoz.