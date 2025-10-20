október 20., hétfő

Ételfesték: természetes vagy nem?

1 órája

Bíbortetű a joghurtban? Nem vicc! – ezt esszük nap mint nap

Címkék#színezék#bíbortetű#cukorrépa melasz#élelmiszer

Ha az epres joghurtot kanalazva még nem gondolkodott el azon, miért is ilyen csodás rózsaszínű, akkor érdemes elolvasnia ezt a cikket. A vásárlók tökéletes ételeket kívánnak, amelyek színűkben, állagukban és tartósságukban kényelmes megoldásnak tűnnek. A bíbortetű karminról még csak nem is hallottunk, pedig az élelmiszerekben sokszor visszakön – porítva.

Keszán-Dopita Tünde

A bíbortetű ugyanis nemcsak a természet apró csodája, hanem az élelmiszerek élénkpiros árnyalatának forrása is – a laborok és gyártósorok mögött ez a rovar adja a színt, amelyre a fogyasztók rácsodálkoznak.

bíbortetű
Magyarországon legtöbb esetben gyümölcssűrítményt illetve gyümölcs- és növénykivonatot használnak színezéshez, bíbortetű nélkül.
Fotó: Calvin Chan Wai Meng / Forrás:  Getty Images

Bíbortetű a joghurtban, halak úszóhólyagja a sörben?

Kevesen gondolnák, hogy az élelmiszerek élénk színei mögött olykor egészen bizarr eredetű adalékok állnak. A piros joghurtot például gyakran a bíbortetű testéből kivont karminnal festik, a cukorkák fényét pedig a lakktetű váladéka adja. A halak úszóhólyagjából készült isinglass deríti a sört és a bort, miközben a rágógumik és mázas édességek fehér színe sokszor titán-dioxidból származik – olyan anyagból, amelyet az Európai Unió már nem engedélyez élelmiszerekben.

A mesterséges színek mögött kőolajszármazékok is megbújhatnak: az élénksárga tartrazin és a piros azorubin például ezekből készül, és egyes kutatások szerint gyermekeknél viselkedési problémákat is okozhatnak. Bár a természetes eredetű színezékek iránt nő az igény, a fogyasztó többnyire nincs tisztában azzal, mi adja kedvenc joghurtja, cukorkája vagy üdítője csábító árnyalatát – és hogy az olykor inkább laborból, semmint a természetből érkezik.

@egeszsegescsalad E120-as adalék az ételekben. #kihivas #egeszgeszsegescsalad #bibortetű #kezdel #e120 #egeszsgeseletmod #mindenkinek ♬ Percussion Music(873700) - Pavel

A cukorrépa-melaszból nyert természetes ételfesték lehet a megoldás?

Az amerikai Dél-Dakotai Állami Egyetem (SDSU) kutatói évek óta dolgoznak azon, hogy természetes eredetű ételszínezékeket állítsanak elő, válaszul a mesterséges színezékek lehetséges egészségkárosító hatásaira. A kutatások középpontjában a cukorrépa-feldolgozás mellékterméke, a melasz áll, amelyet mikrobák, például élesztők és gombák tenyésztésére használnak. Ezek a mikroorganizmusok karotinoidokat termelnek, mint az asztaxantin és a béta-karotin, amelyek természetes pigmentként szolgálnak. Ezek az anyagok antioxidáns hatásúak és A-vitamin előanyagként is működnek.

A természetes színezékek ára azonban továbbra is magas, ami miatt sok gyártó még mindig a mesterséges alternatívákat részesíti előnyben.

A kutatók célja, hogy a laboratóriumi körülmények között végzett fermentációs folyamatokat ipari szintre emeljék, lehetővé téve a természetes ételfestékek gazdaságos előállítását. Ehhez együttműködnek a Dakota BioWorx céggel, amely 2023-ban nyitotta meg kapuit az SDSU kutatóparkjában. A közös munkának köszönhetően már sikerült egy 70 literes bioreaktort kifejleszteni, amelyben a mikrobák hatékonyan termelnek karotinoidokban gazdag lipideket.

Bár a természetes színezékek ára még mindig magas, a kutatók szerint a fenntartható és tápláló alternatívák iránti kereslet növekedése elősegítheti a gazdaságos előállítást. A kutatások eredményei hozzájárulhatnak a mesterséges színezékek használatának csökkentéséhez és a fenntartható élelmiszeripar fejlődéséhez.

 

