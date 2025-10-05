A cicákért dobog a cserszegtomaji ovisok, szüleik és óvónőik szíve

A Bársonytalp Zala Egyesület a zalai kóbor cicák túlszaporulatának megfékezéséért tesz, ivartalanítással. Jóvultukból gazdikereső macskák is keresik otthonukat. Az ő javukra szervezett gyűjtésen nyerte el a Környék Legadakozóbb Óvodája címet a cserszegtomaji óvoda. A szülők és a pedagógusok az Állatvédelmi Témahéten gyűjtötték össze az tápokra szánt adományt.

Forrás: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Jótékonyságukat Kovács Gabriella, az Egyesület keszthelyi képviselője köszönte meg egy emléklappal, s érdekességekkel, feladatokkal és bemutatóval is kedveskedett a gyermekeknek, akik érdeklődve hallgatták őt. Ám a gyerekeknek a legnagyobb meglepetést és örömet okozta az a mentett kiscica, akit az óvodások közelről is megismerhettek.