Bársonytalp Zala Egyesület

2 órája

A cicákért dobog a cserszegtomaji ovisok, szüleik és óvónőik szíve

Címkék#Bársonytalp Zala Egyesület#óvoda#gyűjtés#Cserszegtomaj

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde nyerte el a Környék Legadakozóbb Óvodája címet a Bársonytalp Zala Egyesület számára szervezett adománygyűjtésen.

Keszey Ágnes

A  Bársonytalp Zala Egyesület a zalai kóbor cicák túlszaporulatának megfékezéséért tesz,  ivartalanítással. Jóvultukból gazdikereső macskák is keresik otthonukat. Az ő javukra szervezett  gyűjtésen nyerte el a Környék Legadakozóbb Óvodája címet a cserszegtomaji óvoda.  A szülők és a pedagógusok az Állatvédelmi Témahéten gyűjtötték össze az tápokra szánt adományt. 

Bársonytalp Zala Egyesület
A Bársonytalp Zala Egyesület javára gyűjtöttek adományt a cserszegtomaji óvodások szülei, pedagógusai
Forrás: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Jótékonyságukat Kovács Gabriella, az Egyesület keszthelyi képviselője köszönte meg egy emléklappal, s érdekességekkel, feladatokkal és  bemutatóval is kedveskedett a gyermekeknek, akik érdeklődve hallgatták őt.  Ám a gyerekeknek a legnagyobb meglepetést és örömet okozta az a mentett kiscica, akit az óvodások közelről is megismerhettek. 

 

