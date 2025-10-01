A tó édes ízei – milyen lesz idén a Balaton sütije? Hamarosan megkóstolhatjuk...

Hogyan tudja egy sütemény képviselni a Balaton régiót, a helyi alapanyagokat és a gasztronómiai kreativitást? Ezt az összhatást keresi egy kreációban a neves szakemberekből álló zsűri a Balaton sütije versenyen, amelyre több mint 30 finomsággal neveztek a térség cukrászai.

Hamarosan kiderül, mi lesz Balaton sütije – hétfőn több mint 30 finomságot kóstolt a zsűri Fotó: VisitBalaton365

Milyen a Balaton, ha desszert?

A zsűri a siófoki Thanhoffer Villában kóstolta meg a beérkezett süteményeket. A desszertkreációkban a Balaton gazdag alapanyagai – dió, mandula, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna – kaptak főszerepet, kreatív és modern formában. Az ítészek anonim módon értékeltek: nem tudták, ki készítette az eléjük került süteményeket. A kóstolás és bírálat során a desszertek íze és harmóniája mellett megjelenésüket, illetve azt is értékelték, hogyan kötődnek a Balatonhoz az édes kreációk.

– A döntőbe jutott desszertek magas színvonala jól mutatja, milyen gazdag a Balaton régió gasztronómiai világa. Az összes javasolt alapanyagot felhasználták a versenyzők, és bátran nyúltak különleges alapanyagokhoz is. Nemcsak a hagyományokat tisztelték, hanem mertek újítani is, így minden alkotás egyedi történetet mesélt el a Balatonról – fogalmazott a zsűri vezetője, Erdélyi Balázs, aki a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Nemcsak az íz, hanem a külem is sokat számít. Fotó: VisitBalaton365

Nem csak egy édesség: életérzés és közösségformáló a Balaton sütije

A VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány partnerségben a Magyar Cukrász Ipartestülettel azért szervezte meg a megmérettetést, hogy megtalálják az desszertet, mely ízekben tükrözi a balatoni hangulatot.

– A verseny célja, hogy a Balaton régió ízeit és kreativitását a gasztronómia eszközeivel mutassuk meg. A verseny nem csupán a legfinomabb sütemény megtalálásáról szól, hanem egyben közösségépítő erő is, amely összekapcsolja a régió cukrászait, termelőit és a vendéglátást. Külön öröm, hogy az északi és a déli part, valamint a nyugati és keleti medence cukrászai is képviseltették magukat, így a verseny egy igazán teljes, egységes képet adott a Balaton édes ízeiről, és megmutatta, milyen erős összefogás jellemzi a térség gasztronómiáját – mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője. A szervezők junior kategóriát is hirdetek, hogy a jövő szakemberei is megmutathassák kreativitásukat.