57 perce

A tó édes ízei – milyen lesz idén a Balaton sütije? Hamarosan megkóstolhatjuk...

Címkék#süti#Balaton#sütemény#desszert

Dió, mandula, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna. A Balaton gyümölcseinek íze édesedik majd abban a desszertben, ami a Balaton sütije lesz. Az, hogy melyik édesség nyeri el ezt a címet, október 12-én, a badacsonyi Füge Feszten derül ki, s ekkortól lehet majd kóstolni a régió desszertjét.

Keszey Ágnes

Hogyan tudja egy sütemény képviselni a Balaton régiót, a helyi alapanyagokat és a gasztronómiai kreativitást? Ezt az összhatást keresi egy kreációban  a neves szakemberekből álló zsűri a Balaton sütije versenyen, amelyre több mint 30 finomsággal neveztek a térség cukrászai. 

Balaton sütije
Hamarosan kiderül, mi lesz Balaton sütije hétfőn több mint 30 finomságot kóstolt a zsűri  Fotó: VisitBalaton365

Milyen a Balaton, ha desszert? 

A zsűri a siófoki Thanhoffer Villában kóstolta meg a beérkezett süteményeket. A desszertkreációkban a Balaton gazdag alapanyagai – dió, mandula, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna – kaptak főszerepet, kreatív és modern formában. Az ítészek anonim módon értékeltek: nem tudták, ki készítette az eléjük került süteményeket. A kóstolás és bírálat során a desszertek íze és  harmóniája mellett megjelenésüket, illetve azt is értékelték, hogyan kötődnek a Balatonhoz az édes kreációk. 

– A döntőbe jutott desszertek magas színvonala jól mutatja, milyen gazdag a Balaton régió gasztronómiai világa. Az összes javasolt alapanyagot felhasználták a versenyzők, és bátran nyúltak különleges alapanyagokhoz is. Nemcsak a hagyományokat tisztelték, hanem mertek újítani is, így minden alkotás egyedi történetet mesélt el a Balatonról fogalmazott a zsűri vezetője, Erdélyi Balázs, aki a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.  

Nemcsak az íz, hanem a külem is sokat számít. Fotó: VisitBalaton365

Nem csak egy édesség: életérzés és közösségformáló a Balaton sütije

A VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány partnerségben a Magyar Cukrász Ipartestülettel azért szervezte meg a megmérettetést, hogy megtalálják az desszertet, mely ízekben tükrözi a balatoni hangulatot. 

– A verseny célja, hogy a Balaton régió ízeit és kreativitását a gasztronómia eszközeivel mutassuk meg. A verseny nem csupán a legfinomabb sütemény megtalálásáról szól, hanem egyben közösségépítő erő is, amely összekapcsolja a régió cukrászait, termelőit és a vendéglátást. Külön öröm, hogy az északi és a déli part, valamint a nyugati és keleti medence cukrászai is képviseltették magukat, így a verseny egy igazán teljes, egységes képet adott a Balaton édes ízeiről, és megmutatta, milyen erős összefogás jellemzi a térség gasztronómiáját – mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője. A szervezők junior kategóriát is hirdetek, hogy a jövő szakemberei is megmutathassák kreativitásukat. 

Vigyázat! Étvágygerjesztő sorok következnek!

A szervezők közleménye szerint a zsűrizett desszertek a hagyományos ízek újragondolásával, modern technikákkal és helyi alapanyagokkal készültek, így minden falat a Balaton sokszínű világát idézi meg. 

  • A balatongyöröki Promenád Kávéház három különleges desszerttel jutott döntőbe.
    A Badacsony dióval, borral és fügével a tanúhegyek erejét és szépségét jeleníti meg, az Aurora sárgabarackkal, mandulával és levendulával a balatoni hajnalok aranyló fényét hozza el, míg a Hableány málnával és mogyoróval a tó legendáit kelti életre.
  • A siófoki Royal Sütöde Balatoni Mámor nevű süteménye a nyári esték hangulatát idézi, szőlő, bor, barack és füge harmóniájával.
  • A szintén siófoki Krúdy Gyula SZC tanulói a Balatoni Naplemente nevű desszerttel varázsolják elénk a tóparti hangulatot, amelyben a bor és a gyümölcsök ízei találkoznak.
  • A Keszthelyi VSZK Balatoni Gyöngy alkotása őszibarackkal, málnával és olaszrizlinggel a Balaton eleganciáját tükrözi.
  • A szintén keszthelyi Pajti Egynyári flört nevű desszertje körte és bor izgalmas párosításával mesél a nyár röpke varázsáról.
  • A szántódi Mövenpick Balaland Resort Balandelle desszertje fügével, málnával és Earl Grey krémmel kalauzolnak el a Balaton elegáns világába, különleges ízharmóniát teremtve.
  • A Veszprémi SZC „SÉF” két klasszikust öltöztetett balatoni hangulatba: a Sajttorta olaszrizling bevonattal és a Habos isler a megszokott ízek modern változatait kínálják.
  • A BAB Speciality Kávézó Balaton Hulláma desszertje a víz hullámzó játékát idézi meg ízekben.
  • A tapolcai Széchenyi Gimnázium diákjainak desszertjei, a Kiskirálylány kedvence, a Balaton Őszi Kincse és a Badacsonyi Rózsakő a dió, a bor és a gyümölcs harmóniáját
    emelik ünnepi szintre.
  • A Kankalin Desszertműhely három alkotással nevezett: a Gyöngyharmat és a Zsuzsa – az egynyári kaland mind-mind a Balaton színeit, hangulatát és történeteit mesélik el.
  • A Szalay Cukrászda két süteménye a hagyomány és az innováció találkozása: a Bazaltméz és a Balaton szelet revolúcióegyszerre idéznek régi emlékeket és kínálnak
    modern ízélményt.
  • A révfülöpi Móló Cukrászda Tihanyi alkony nevű desszertje boros sárgabarack zselével a naplementék varázsát hozza el.
  • A siófoki Dinasztia Cukrászda három desszertje – Tópart kincse, Aranyhíd és Mágia – a dió, a füge és a szilva különleges harmóniáján át mutatják be a Balaton varázslatát.
  • A Vivace Étterem Kerekedi örvény nevű süteménye a Balaton ízeinek sodró erejét jeleníti meg.
  • A balatongyöröki Veronika Házisüti Fügécske nevű desszertjében a Balaton őszének minden zamata ott rejlik a füge, a dió és a vörösbor gazdag és karakteres hármasa által.
  • A hévízi Ensana Thermal Hotel két desszertje – a Bársony dallam és a Fűszeres tenger – gyümölcsös frissességgel és fűszeres gazdagsággal idézi meg az őszi Balaton hangulatát.

 

Desszertek meséltek a Balatonról... Fotó: VisitBalaton365

De mikor kóstolhatom meg? 

A zsűri értékelése után október 12-én 14 órakor, a badacsonyi Füge Feszten derül ki, melyik alkotás nyeri el a Balaton sütije 2025 címet, s ekkortól lehet majd kóstolni is.  

E címet egyébként  tavaly  a  Segreto di Otello nyerte, amely a keszthelyi Segreto Cukrászat finomsága. 

Milyen lesz a Balaton sütije? 

Fotók: VisitBalaton365

 

