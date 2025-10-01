35 perce
A tó édes ízei – milyen lesz idén a Balaton sütije? Hamarosan megkóstolhatjuk...
Dió, mandula, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna. A Balaton gyümölcseinek íze édesedik majd abban a desszertben, ami a Balaton sütije lesz. Az, hogy melyik édesség nyeri el ezt a címet, október 12-én, a badacsonyi Füge Feszten derül ki, s ekkortól lehet majd kóstolni a régió desszertjét.
Hogyan tudja egy sütemény képviselni a Balaton régiót, a helyi alapanyagokat és a gasztronómiai kreativitást? Ezt az összhatást keresi egy kreációban a neves szakemberekből álló zsűri a Balaton sütije versenyen, amelyre több mint 30 finomsággal neveztek a térség cukrászai.
Milyen a Balaton, ha desszert?
A zsűri a siófoki Thanhoffer Villában kóstolta meg a beérkezett süteményeket. A desszertkreációkban a Balaton gazdag alapanyagai – dió, mandula, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna – kaptak főszerepet, kreatív és modern formában. Az ítészek anonim módon értékeltek: nem tudták, ki készítette az eléjük került süteményeket. A kóstolás és bírálat során a desszertek íze és harmóniája mellett megjelenésüket, illetve azt is értékelték, hogyan kötődnek a Balatonhoz az édes kreációk.
– A döntőbe jutott desszertek magas színvonala jól mutatja, milyen gazdag a Balaton régió gasztronómiai világa. Az összes javasolt alapanyagot felhasználták a versenyzők, és bátran nyúltak különleges alapanyagokhoz is. Nemcsak a hagyományokat tisztelték, hanem mertek újítani is, így minden alkotás egyedi történetet mesélt el a Balatonról – fogalmazott a zsűri vezetője, Erdélyi Balázs, aki a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
Nem csak egy édesség: életérzés és közösségformáló a Balaton sütije
A VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány partnerségben a Magyar Cukrász Ipartestülettel azért szervezte meg a megmérettetést, hogy megtalálják az desszertet, mely ízekben tükrözi a balatoni hangulatot.
– A verseny célja, hogy a Balaton régió ízeit és kreativitását a gasztronómia eszközeivel mutassuk meg. A verseny nem csupán a legfinomabb sütemény megtalálásáról szól, hanem egyben közösségépítő erő is, amely összekapcsolja a régió cukrászait, termelőit és a vendéglátást. Külön öröm, hogy az északi és a déli part, valamint a nyugati és keleti medence cukrászai is képviseltették magukat, így a verseny egy igazán teljes, egységes képet adott a Balaton édes ízeiről, és megmutatta, milyen erős összefogás jellemzi a térség gasztronómiáját – mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője. A szervezők junior kategóriát is hirdetek, hogy a jövő szakemberei is megmutathassák kreativitásukat.
Vigyázat! Étvágygerjesztő sorok következnek!
A szervezők közleménye szerint a zsűrizett desszertek a hagyományos ízek újragondolásával, modern technikákkal és helyi alapanyagokkal készültek, így minden falat a Balaton sokszínű világát idézi meg.
- A balatongyöröki Promenád Kávéház három különleges desszerttel jutott döntőbe.
A Badacsony dióval, borral és fügével a tanúhegyek erejét és szépségét jeleníti meg, az Aurora sárgabarackkal, mandulával és levendulával a balatoni hajnalok aranyló fényét hozza el, míg a Hableány málnával és mogyoróval a tó legendáit kelti életre.
- A siófoki Royal Sütöde Balatoni Mámor nevű süteménye a nyári esték hangulatát idézi, szőlő, bor, barack és füge harmóniájával.
- A szintén siófoki Krúdy Gyula SZC tanulói a Balatoni Naplemente nevű desszerttel varázsolják elénk a tóparti hangulatot, amelyben a bor és a gyümölcsök ízei találkoznak.
- A Keszthelyi VSZK Balatoni Gyöngy alkotása őszibarackkal, málnával és olaszrizlinggel a Balaton eleganciáját tükrözi.
- A szintén keszthelyi Pajti Egynyári flört nevű desszertje körte és bor izgalmas párosításával mesél a nyár röpke varázsáról.
- A szántódi Mövenpick Balaland Resort Balandelle desszertje fügével, málnával és Earl Grey krémmel kalauzolnak el a Balaton elegáns világába, különleges ízharmóniát teremtve.
- A Veszprémi SZC „SÉF” két klasszikust öltöztetett balatoni hangulatba: a Sajttorta olaszrizling bevonattal és a Habos isler a megszokott ízek modern változatait kínálják.
- A BAB Speciality Kávézó Balaton Hulláma desszertje a víz hullámzó játékát idézi meg ízekben.
- A tapolcai Széchenyi Gimnázium diákjainak desszertjei, a Kiskirálylány kedvence, a Balaton Őszi Kincse és a Badacsonyi Rózsakő a dió, a bor és a gyümölcs harmóniáját
emelik ünnepi szintre.
- A Kankalin Desszertműhely három alkotással nevezett: a Gyöngyharmat és a Zsuzsa – az egynyári kaland mind-mind a Balaton színeit, hangulatát és történeteit mesélik el.
- A Szalay Cukrászda két süteménye a hagyomány és az innováció találkozása: a Bazaltméz és a Balaton szelet revolúcióegyszerre idéznek régi emlékeket és kínálnak
modern ízélményt.
- A révfülöpi Móló Cukrászda Tihanyi alkony nevű desszertje boros sárgabarack zselével a naplementék varázsát hozza el.
- A siófoki Dinasztia Cukrászda három desszertje – Tópart kincse, Aranyhíd és Mágia – a dió, a füge és a szilva különleges harmóniáján át mutatják be a Balaton varázslatát.
- A Vivace Étterem Kerekedi örvény nevű süteménye a Balaton ízeinek sodró erejét jeleníti meg.
- A balatongyöröki Veronika Házisüti Fügécske nevű desszertjében a Balaton őszének minden zamata ott rejlik a füge, a dió és a vörösbor gazdag és karakteres hármasa által.
- A hévízi Ensana Thermal Hotel két desszertje – a Bársony dallam és a Fűszeres tenger – gyümölcsös frissességgel és fűszeres gazdagsággal idézi meg az őszi Balaton hangulatát.
De mikor kóstolhatom meg?
A zsűri értékelése után október 12-én 14 órakor, a badacsonyi Füge Feszten derül ki, melyik alkotás nyeri el a Balaton sütije 2025 címet, s ekkortól lehet majd kóstolni is.
E címet egyébként tavaly a Segreto di Otello nyerte, amely a keszthelyi Segreto Cukrászat finomsága.
Milyen lesz a Balaton sütije?Fotók: VisitBalaton365