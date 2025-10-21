Árván maradtak és életveszélybe kerültek a testvérek – most mindenki értük szorít (videó)

"Még csak 5 hetesek, de már megjárták a poklot, mégis csak szeretetet tudnak adni" - olvasható a posztban. A zalaszentgróti Szimatnál azonnal megkezdték a kiskutyák kezelését. Miután meggyógyultak és megkapták a szükséges oltásokat, örökbe fogadhatók lesznek. Előbb azonban nevet keresnek az apróságoknak, akikről egy cuki videót is közzétettek. Ez alatt, kommentben várják a névjavaslatokat, amiből érkezett már jó pár. Például Balu, Mokka, Lucky, Fahéj; Hope, Peace, Dió, Füge; Mex, Totó, Bubu és Herkules; de olyan is volt, akinek a kanokról a három királyok jutottak eszébe (Gáspár, Menyhért, Boldizsár), a "kis csajsziról" pedig egy édesség (Puszedli), más pedig tudósokról, űrhajósokról - Wernher (von Braun), Jurij (Gagarin), Neil (Armstrong), Valentyina (Tyereskova) - nevezné el a babakutyákat.

A négy árván maradt testvér egyike a zalaszentgróti Szimatnál. Ugye lesz gazdija...?

Forrás: Facebook/Szimat Állatvédő Egyesület

"Mi szeretjük Őket, de ne legyen még több névtelen baba a világban" - írja a Szimat, hangsúlyozva: az ivartalanítás a megelőzés kulcsa. A posztban azt is megjegyzik, hogy minden platform tiltaná őket, ha megírnák, miért, honnan és hogyan kerültek be hozzájuk ezek a kiskutyák. De ők legalább már megmenekültek, biztonságban vannak.

Aki szeretne magának egy hű társat, már most jelentkezhet gazdinak. Bár az állatvédők se az anyát, se az apát nem látták, valószínűsítik, hogy nagytestű kutyák lesznek a most még aprócska bundás szőrpamacsok.

Gazdikeresők a zalaszentgróti Szimatnál

"Nem szeretnénk, hogy a telet/karácsonyt nálunk töltsék. Igazi családra van szükségük", olvasható a posztban. Aki egy ilyen gyönyörűség gazdája szeretne lenni, privátban jelentkezzen a Szimatnál egy kis bemutatkozással. S a zalaszentgróti menhelyet működtető egyesületnél számos további eb is gazdára vár. Aki pedig nem tud kutyát hazavinni, más módon is segíthet: decemberben újra karácsonyi vásárra hív az egyesület, de előtte szeretnék frissíteni a készletet. Várják a jó minőségű, igényes ruhákat, cipőket, táskákat és egyéb kiegészítőket, ajándéktárgyakat. A részletekről korábbi cikkünkben tájékozódhat.