Ezzel a virággal üde színfoltot varázsolhatunk a borús hónapokba, de ehhez most kell cselekednünk (galéria, videó)

Az árvácska iránt a mindenszentek felé közeledve nő meg a kereslet. Október eleje lévén ez még nem annyira mutatkozott meg a szombati zalaegerszegi piacnapon, pedig hatalmas választék volt a sok színben pompázó növényből. Októberben várhatóan nagy fagyokra nem kell számítani, mégis itt az ideje az elültetésüknek, hiszen péntek és szombat reggelre már megérkeztek az első mínuszok.

Árvácska, október közepéig célszerű elültetni. Nagy választék volt belőle a szombati zalaegerszegi piacnapon. Képünkön Tóth András, Tóth Janka, Viola Viktória és Tóth Gábor őstermelő.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Árvácska, most célszerű elültetni

Az árvácskákat október közepéig célszerű elültetni, hogy biztosan gyökeret tudjanak ereszteni mindenszentekre, amire általában szánják az emberek, hogy akkorra legyenek a legszebbek, mondta érdeklődésünkre Viola Viktória, aki egy nagykanizsai őstermelőnek nyújt segítséget az árusításban. Október közepéig lesz a dömping. Addig lesz a kisvirágú és nagyvirágú árvácskákból színben, színváltozatokban a legteljesebb választék. Onnantól kezdve indulnak be a krizantémok és a koszorúk is, utána már csak fogyó készletekre számíthatnak a vásárlók.

Az árvácska igazán hálás növény, hiszen késő tavaszig gyönyörködhetünk benne. Képünkön Őriné Süle Szilvia őstermelő és Horváth Andrea vásárló.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Árvácska: késő tavaszig gyönyörködhetünk benne

- Az árvácskákat magról szaporítjuk nyáron. A kis palántákat augusztusban ültetjük át cserepekbe, amelyekben szépen kifejlődnek erre az időszakra. A kisvirágúakat szívesebben vásárolják, mert jobban bírják a telet. Egész télen úgy nyílnak, mint az ibolyák. A nagyvirágú árvácskákat ellenben megviseli a hideg pára és ezért tavasszal később kezdenek éledni, újra virágba borulni. Az árvácska kétnyári növény. Erkélyen, szabadban, sírokon, közterületeken egészen addig tartható, amíg az egynyári növényeket, mint például a begónia- vagy a petúniaféléket ki nem ültetjük késő tavasszal, ismertette Őriné Süle Szilvia nagykapornaki őstermelő.

A bánat, de a reménység szimbóluma is

Az árvácska nagyon hálás növény, ősszel, télen és tavasszal is szép. Az emberek azért szeretik, mert színt, egy kis tavaszt visz a borús hónapokba. Mivel már egyre több a fedett sír, szívesen viszik az árvácskából, csarabból vagy más télálló örökzöldből álló virágtálakat, mert így mégiscsak élő növényt tesznek a sírra. Az árvácskát a szomorúság és az árvaság szimbólumának tartják, de gyönyörű, élénk színekben pompázó virágaival sokkal inkább a reményt hordozza.