Tudod, mi az az „Analóg November”? Pedig most sokat nyerhetsz vele!

A kezdeményezés célja, hogy a diákok, tanárok és szülők a digitális eszközök mértékletes használatára figyeljenek, és valódi közösségi élményeket gyűjtsenek. Az „Analóg November” olyan kezdeményezés, amely váratlan és meglepő érzésekkel, tapasztalatokkal gazdagíthat minden tésztvevőt.

A kütyüktől független idő nyerésének célja, hogy a diákok, tanárok és szülők a digitális eszközök mértékletes használatára figyeljenek, és valódi közösségi élményeket gyűjtsenek. Forrás: analognovember.hu

Az iskolák az „Out!” applikáció letöltésével, az intézmény kiválasztása után 2025. november 3-tól november 30-ig gyűjthetik az offline, vagyis analóg időt. A kihívásban való részvételhez az applikáción belül a személyes adatoknál ki kell választani a kedvezményezett iskolát, majd fontos, hogy kicsit lejjebb görgetve az „Adatok mentése” gombra kattintsunk.

Miért jó ez a diákoknak? Kevesebb képernyőidő – több fókusz tanulásban, munkában. Valódi kapcsolatok – a chat helyett igazi találkozások. Élmények a valóságban – koncert, sport, színház, étterem.

És miért jó az iskolának az "Analóg november"?

A legtöbb offline időt összegyűjtő iskolák Decathlon sportszerutalványokat nyerhetnek (fővárosi, városi és kistelepülési kategóriákban)!

3 x 1. helyezett: 1 000 000 forint értékű sportszerutalvány + 10% a Decathlon jóvoltából és egy 200 ezer forint értekű könyvutalvány a Libri jóvoltából, valamint egy kávéfőző a tanári közösség erősítésére!

3 x 2. helyezett: 750 000 forint értékű sportszerutalvány + 10% a Decathlon jóvoltából és egy könyvcsomag a Libri jóvoltából, valamint egy kávéfőző a tanári közösség erősítésére!

3 x 3. helyezett: 500 000 forint értékű sportszerutalvány + 10% a Decathlon jóvoltából és egy könyvcsomag a Libri jóvoltából, valamint egy kávéfőző a tanári közösség erősítésére!

A résztvevő iskolák között kisorsolnak + 1 sportszerutalványt (500 000 forint értékben), Libri-könyvcsomaggal, és egy kávéfőzővel együtt!

A résztvevő iskolák mindegyike elismerő oklevelet kap a részvételért.

Bővebb információ és jelentkezés a www.analognovember.hu oldalon.