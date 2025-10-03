1 órája
Tudod, mi az az „Analóg November”? Pedig most sokat nyerhetsz vele!
A Szent István Intézet a „Kapcsolj ki!” Mozgalom és a magyar egyetemisták által fejlesztett „Out!” applikáció segítségével, pályázatot hirdet minden magyarországi általános és középiskola számára. Hajrá zalai iskolák és diákok, az „Analóg November” kezdeményezéssel mindenki nyer.
A kezdeményezés célja, hogy a diákok, tanárok és szülők a digitális eszközök mértékletes használatára figyeljenek, és valódi közösségi élményeket gyűjtsenek. Az „Analóg November” olyan kezdeményezés, amely váratlan és meglepő érzésekkel, tapasztalatokkal gazdagíthat minden tésztvevőt.
Az iskolák az „Out!” applikáció letöltésével, az intézmény kiválasztása után 2025. november 3-tól november 30-ig gyűjthetik az offline, vagyis analóg időt. A kihívásban való részvételhez az applikáción belül a személyes adatoknál ki kell választani a kedvezményezett iskolát, majd fontos, hogy kicsit lejjebb görgetve az „Adatok mentése” gombra kattintsunk.
Miért jó ez a diákoknak?
Kevesebb képernyőidő – több fókusz tanulásban, munkában.
Valódi kapcsolatok – a chat helyett igazi találkozások.
Élmények a valóságban – koncert, sport, színház, étterem.
És miért jó az iskolának az "Analóg november"?
A legtöbb offline időt összegyűjtő iskolák Decathlon sportszerutalványokat nyerhetnek (fővárosi, városi és kistelepülési kategóriákban)!
3 x 1. helyezett: 1 000 000 forint értékű sportszerutalvány + 10% a Decathlon jóvoltából és egy 200 ezer forint értekű könyvutalvány a Libri jóvoltából, valamint egy kávéfőző a tanári közösség erősítésére!
3 x 2. helyezett: 750 000 forint értékű sportszerutalvány + 10% a Decathlon jóvoltából és egy könyvcsomag a Libri jóvoltából, valamint egy kávéfőző a tanári közösség erősítésére!
3 x 3. helyezett: 500 000 forint értékű sportszerutalvány + 10% a Decathlon jóvoltából és egy könyvcsomag a Libri jóvoltából, valamint egy kávéfőző a tanári közösség erősítésére!
A résztvevő iskolák között kisorsolnak + 1 sportszerutalványt (500 000 forint értékben), Libri-könyvcsomaggal, és egy kávéfőzővel együtt!
A résztvevő iskolák mindegyike elismerő oklevelet kap a részvételért.
Bővebb információ és jelentkezés a www.analognovember.hu oldalon.