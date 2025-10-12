október 12., vasárnap

Aranyló Göcsej

49 perce

Amikor magához ölelt a szegek világa: a Nap elbújt a dombok mögött (galéria)

Gyönyörű jelző az őszi göcseji tájra, ennél szebbet nem is lehetne kitalálni: aranyló.

Győrffy István
Csoda – egy karnyújtásnyira

Fotó: Győrffy István

Sárgásbarnára értek a mezők, amelyeken sárgállik a tök, pirosodnak a bokrok, rozsdásodnak a fák. Az ember sétál a tájban a mezőkön, az erdőszéleken, bandukol a réteken átkúszó gyalogösvényeken, szeme megpihen a pókháló kötésén, s észre sem veszi, elmúlik a dél, alább száll a délután, s kellemesen elfáradva hazatér. Csend volt körülötte, madár sem dalolt már, csak a Nap bújt el a dombok mögött. Szép nap volt, magához ölelt a szegek világa…

Aranyló Göcsej

Fotók: Győrffy István

 

 

