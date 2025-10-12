Aranyló Göcsej
Amikor magához ölelt a szegek világa: a Nap elbújt a dombok mögött (galéria)
Gyönyörű jelző az őszi göcseji tájra, ennél szebbet nem is lehetne kitalálni: aranyló.
Csoda – egy karnyújtásnyira
Fotó: Győrffy István
Sárgásbarnára értek a mezők, amelyeken sárgállik a tök, pirosodnak a bokrok, rozsdásodnak a fák. Az ember sétál a tájban a mezőkön, az erdőszéleken, bandukol a réteken átkúszó gyalogösvényeken, szeme megpihen a pókháló kötésén, s észre sem veszi, elmúlik a dél, alább száll a délután, s kellemesen elfáradva hazatér. Csend volt körülötte, madár sem dalolt már, csak a Nap bújt el a dombok mögött. Szép nap volt, magához ölelt a szegek világa…
Aranyló GöcsejFotók: Győrffy István
