Rendezvény

1 órája

Vidám ugatások, szárnysuhogás és mosolyok – Állatok világnapja a Báthory Technikumban (videó)

Címkék#Zalaegerszegi SZC Báthory István Technikum#kutya#Zaol videó#Állatok világnapja#iskola#papagáj

Az önkormányzat idén is meghirdette a „Környezetvédelmi jeles napok” sorozatát, amelyhez a Zalaegerszegi SZC Báthory István Technikum különleges programmal csatlakozott. Az Állatok világnapja alkalmából az iskola tornatermét és tantermeit egy napra kutyák, papagájok és lelkes diákok vették birtokba.

Zaol.hu
Forrás: ZSzC Báthory István Technikum

Az Állatok világnapja keretében tartott program során délelőtt Kis-Kádi Tamásné, az iskola tanára és kutyával segített terápiás szakember egy interaktív órán keresztül mutatta be, mit is jelent a felelős állattartás, és hogy miért nem elég csak szeretni az állatokat, hanem érteni is kell őket. A terápiás kutya lelkesedéssel és sok humorral segített abban, hogy a gyerekek valóban átérezzék: minden simogatás és játék felelősség is egyben.

Állatok világnapja a Báthory Technikumban
Egzotikus madarakkal is találkozhattak a diákok a ZSzC Báthory Techinumban az Állatok világnapja kapcsán rendezett programon
Forrás: ZSzC Báthory István Technikum

Ezután Horváthné Vizsy Hajnalka tanárnő mesélt megindító történetet saját mentett kutyájáról, aki nehéz múltja ellenére új életre talált – megható, ugyanakkor inspiráló pillanat volt, amely többek szemébe könnyet csalt.

A hangulatot aztán Seregi Xénia és négylábú társa emelték tovább egy látványos dog dancing bemutatóval. A zenére táncoló kutya és gazdája tökéletes összhangja igazi példája volt annak, hogyan építi a közös munka a kapcsolatot, és hogyan válhat a sport az állatjólét szolgálatába.

Az Állatok világnapja kapcsán szervezett programon egzotikus madarakat is láthattak a diákok

A színes programot tovább gazdagította a Savaria Díszmadártenyésztő és Állatbarát Egyesület különleges papagájbemutatója: a gyönyörű, egzotikus madarak jó alkalmat adtak arra is, hogy a diákok megtanulják, milyen felelősséggel jár az ilyen különleges állatok tartása.

Végül Hantos Alexandra és Varga György, a Zalai Különleges Mentők Egyesületének tagjai vezették be a hallgatóságot a mentőkutyák világába – ezek a hősies, különlegesen kiképzett állatok életeket mentenek, és megmutatják, mire képes az ember és kutya közötti bizalom.

Forrás: ZSzC Báthory István Technikum

A tematikus nap apropójából az iskola fordítóversenyt hirdetett állatos témájú idegen nyelvi szövegekkel, így a diákok nemcsak a természethez, hanem a nyelvekhez is közelebb kerülhettek.

Az esemény végére a tanulók nemcsak új tudással, hanem sok mosollyal és meghitt pillanattal gazdagodtak. Egy dolog biztos: a tavaly hetvenedik évfordulóját ünneplő Báthory Technikumban ezen a napon minden szív egy ritmusra dobbant – emberé és állaté egyaránt.

 

