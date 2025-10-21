41 perce
Lidl mozgóbolt vagy Aldi házhozszállítás? Éles a harc a vidékiekért, de ezen mi csak nyerhetünk
Itt a csattanós válasz a LIDL mozgóboltokra: az Aldi Magyarország bejelentette, tovább bővíti online bevásárlási szolgáltatásának elérhetőségét: 2025 novemberétől már 3,2 millió magyar fogyasztó rendelhet termékeket házhozszállítással az ország 107 településén. Az ALDI turbósebességre váltott, felgyorsult a bővítés üteme.
A diszkontlánc a lefedettség megduplázásával újabb városokban és községekben tette elérhetővé a szolgáltatást. A házhoz szállítás új dimenziókat nyithat meg még az olyan nagy lefedettséggel és forgalommal büszkélkedő diszkont üzletláncoknak is, mint a LIDL vagy az ALDI – írja cikkében a Pénzcentrum.
Az ALDI kínálata is eljuthat egyre több vidéki kistelepülésre
Az Aldi Online bevásárlás öt évvel ezelőtt, 2020 novemberében indult Magyarországon. A rendszer lehetővé teszi, hogy a diszkont kínálatából online vásároljanak a fogyasztók, a megrendelt termékeket pedig a ROKSH személyes bevásárlói állítják össze és juttatják el a háztartásokhoz. Ez óriási eredmény, amelyből a tapasztalatok alapján további bővítésekre is lehet számítani.
A legutóbbi bővítéssel az online szolgáltatás lefedettség jelentősen nőtt, így 2025 novemberétől már 3,2 millió fogyasztó számára érhetők el a termékek.
Bővül a vidéki lista, a Dunántúl területe még meghódításra vár
A szolgáltatásban részt vevő települések mérete változatos: a legnagyobbak, például Budapest, Pécs, Debrecen és Szeged mellett mintegy 40 helyen 3000 főnél kevesebben élnek. Továbbá 21 község lakossága ezer főnél is kisebb: például a mintegy 300 fős Nógrád megyei Csesztvén már a diszkontból is lehet rendelni.
Zala megyei település egyelőre nem került a listára, de a jelenlegi versenyt, amely a vidéki fogyasztókért zajlik, egészen biztosan folytatni fogják a diszkontok és a hipermarketek, miközben további települések bevonására is lehet számítani a közeljövőben.