1 órája
A Zala-part és Kaszaháza tava őszi köntösben (galéria)
Az egyre szebb őszi ruháját magára öltő Kaszaháza nevét 1433-ban említették először.
A természet csodája... Lám, az ősz is gyönyörű
Fotó: Győrffy István
Az egykor önálló falu mocsaras, erdőkkel övezett terület volt. A település fontosságát jelzi, hogy az 1800-as években téglagyár is működött itt, Egerszegtől pedig egy 50 öles híd választotta el, amelynek vámházában szedték be a földesúrnak a vámot. Kaszaházán működött, az ezredforduló környékén lebontott Böhm-malom, valamint az előtte álló vendéglő is. A Zala folyó partján kiépített kaszaházai strand pedig kedvelt fürdőhelye volt a városnak. Kaszaházát 1933-ban csatolták Egerszeghez. Az egykori csónakázó tavat 2023-ban újították fel, s lett szép színfoltja a városnak. A Zala-parton és a tó mentén járva csodáltuk meg őszi színesedésüket…
