A Zala-part és Kaszaháza tava őszi köntösben (galéria)

Az egykor önálló falu mocsaras, erdőkkel övezett terület volt. A település fontosságát jelzi, hogy az 1800-as években téglagyár is működött itt, Egerszegtől pedig egy 50 öles híd választotta el, amelynek vámházában szedték be a földesúrnak a vámot. Kaszaházán működött, az ezredforduló környékén lebontott Böhm-malom, valamint az előtte álló vendéglő is. A Zala folyó partján kiépített kaszaházai strand pedig kedvelt fürdőhelye volt a városnak. Kaszaházát 1933-ban csatolták Egerszeghez. Az egykori csónakázó tavat 2023-ban újították fel, s lett szép színfoltja a városnak. A Zala-parton és a tó mentén járva csodáltuk meg őszi színesedésüket…