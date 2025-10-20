október 20., hétfő

A Zala-part és Kaszaháza tava őszi köntösben (galéria)

Az egyre szebb őszi ruháját magára öltő Kaszaháza nevét 1433-ban említették először.

Győrffy István
A természet csodája... Lám, az ősz is gyönyörű

Az egykor önálló falu mocsaras, erdőkkel övezett terület volt. A település fontosságát jelzi, hogy az 1800-as években téglagyár is működött itt, Egerszegtől pedig egy 50 öles híd választotta el, amelynek vámházában szedték be a földesúrnak a vámot. Kaszaházán működött, az ezredforduló környékén lebontott Böhm-malom, valamint az előtte álló vendéglő is. A Zala folyó partján kiépített kaszaházai strand pedig kedvelt fürdőhelye volt a városnak.  Kaszaházát 1933-ban csatolták Egerszeghez. Az egykori csónakázó tavat 2023-ban újították fel, s lett szép színfoltja a városnak. A Zala-parton és a tó mentén járva csodáltuk meg őszi színesedésüket…

A Zala part és Kaszaháza tava őszi köntösben

 

 

