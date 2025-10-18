A legszebben vörösödő az ecetfa (galéria)

Szépségét a vörösbe hajló lombozatától kapja, s a fának érdekessége a feltűnően vöröses árnyalatú kúpos termése is, amely gyakran a lombhullás után is a hajtásokon marad. Az ecetfa Észak-Amerikában őshonos növényfaj, általában kisméretű lombhullató fa, vagy bokros cserje. A nővény minden településen népszerű, felvételünk Zalaegerszegen a csácsi városrészben készült.