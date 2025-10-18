október 18., szombat

Természet

2 órája

A legszebben vörösödő az ecetfa (galéria)

Címkék#csácsi#ecetfa#Zalaegerszeg

Az egyik legszebben színesedő fa ősszel az ecetfa.

Győrffy István
A legszebben vörösödő az ecetfa (galéria)

Fotó: Győrffy István

Szépségét a vörösbe hajló lombozatától kapja, s a fának érdekessége a feltűnően vöröses árnyalatú kúpos termése is, amely gyakran a lombhullás után is a hajtásokon marad. Az  ecetfa Észak-Amerikában őshonos növényfaj, általában kisméretű lombhullató fa, vagy bokros cserje. A nővény minden településen népszerű, felvételünk Zalaegerszegen a csácsi városrészben készült.

Az egyik legszebben színesedő fa az ecetfa

Fotók: Győrffy István

 

 

