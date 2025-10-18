Természet
2 órája
A legszebben vörösödő az ecetfa (galéria)
Az egyik legszebben színesedő fa ősszel az ecetfa.
Fotó: Győrffy István
Szépségét a vörösbe hajló lombozatától kapja, s a fának érdekessége a feltűnően vöröses árnyalatú kúpos termése is, amely gyakran a lombhullás után is a hajtásokon marad. Az ecetfa Észak-Amerikában őshonos növényfaj, általában kisméretű lombhullató fa, vagy bokros cserje. A nővény minden településen népszerű, felvételünk Zalaegerszegen a csácsi városrészben készült.
Az egyik legszebben színesedő fa az ecetfaFotók: Győrffy István
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre