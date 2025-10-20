október 20., hétfő

Őszi varázs

1 órája

Szépséges Zalaegerszeg - mutatjuk a Kálvária tér és a Május 1. liget őszi harmóniáját (képgaléria)

A két park szomszédos egymással, ilyenkor ősszel pedig vetekszenek, hogy melyikük sárgába, rozsdába hajló ruhája a szebb?

Győrffy István
Gyönyörű látvány fogadja az erre járót

Fotó: Győrffy István

A liget története 1904-ben kezdődött, amikor a Zalaegerszegi Szépítő Egyesület azt javasolta a városnak, hogy a Kálvária dombról a Jánka hegyre vezető út szélét is ültessék be fákkal. Először a volt főispánra, Jankovics Gézára emlékezve emlegették a helyet, majd 1959-től hívják Május 1. ligetnek. A szomszédos Kálvária tér pedig idéntől viseli ezt a nevet, addig ugyanis Rózsák terének hívták. A régi és az új fák színesedése páratlan szépségű, főleg, hogy a régi temető közepén megújult a barokk kápolna is…

A Kálvária tér és a Május 1. liget őszi harmóniája

Fotók: Győrffy István

 

 

