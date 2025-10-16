A járókelők is besárgultak az irigységtől a Porsche láttán

Ez a látványos luxusautó egy Porsche 911, méghozzá abból is a legfrissebb generáció, a 992, a Széll Kálmán utcán parkolt. Az alapmotor 3 literes, a teljesítményben azonban komoly különbségek vannak verziónként. A belépőszinten a Carrera és a Carrera T 385 lóerőt tudnak, a csúcsmodell, a GTS 480-at. További részletek és fotók a vaol.hu-n.

