Száguldás, Porsche, Szerelem

1 órája

A járókelők is besárgultak az irigységtől a Porsche láttán

Címkék#Porsche 911#Ferrari#luxusautó#Szombathely

Aston Martint, Ferrarit, sőt, most egy Porsche 911-et kaptak lencsevégre a vaol.hu munkatársai Szombathely utcáin.

Zaol.hu
A járókelők is besárgultak az irigységtől a Porsche láttán

Forrás: vaol.hu

Ez a látványos luxusautó egy Porsche 911, méghozzá abból is a legfrissebb generáció, a 992, a Széll Kálmán utcán parkolt. Az alapmotor 3 literes, a teljesítményben azonban komoly különbségek vannak verziónként. A belépőszinten a Carrera és a Carrera T 385 lóerőt tudnak, a csúcsmodell, a GTS 480-at. További részletek és fotók a vaol.hu-n.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
