A befagyott Murán át a nagyvilágba – '56-os történetek: csodák és könnyek

A kialakult helyzet igencsak kellemetlen lehetett a belgrádi hivatalosságoknak. Mégpedig azért, mert Sztálin halála után rendeződni látszott a déliek kapcsolata a szovjetekkel, akik ellen pedig fellázadt Magyarország népe 1956-ban. Moszkvától tartva eleinte visszafordították a menekülteket, lezárták az utakat és leállították a vonatközlekedést. Idővel azonban az ENSZ, a nyugat és a tömeg nyomására engedtek a szorításból, igaz, eleinte csak immel-ámmal.

Ady utcai 1956-os emlékmű Zalaegerszegen a hajdani pártházzal szemben, ahonnan a két halálos áldozatot követelő lövéseket leadták.

1956: pártemberek és ávósok hagyták el az országot

A szolgálatban lévő magyar határőrök is útnak eredtek: a hivatalos adatok szerint közel négyszázan. Tito az elsők között fogadta be őket, együtt a pártemberekkel és ávósokkal, akiket a túloldalon külön figyelmesség, ha úgy tetszik protekció övezett. Október vége felé Horgosnál az ÁVO (államvédelmi osztag) szegedi ügynökei keltek útra. Röviddel ezután a szlovén határszakaszon, valamint Letenye-Muracsánynál szintén a karhatalmisták és az állampárt letenyei, valamint kanizsai emberei lépték át határt. Országosan 178-an lehettek ilyenek. A Szlovéniába vezető rédicsi átkelőnél november 4-én gépkocsistul és teljes felszereléssel távozott a Lenti-Zajda katonai alakulat híradós százada Turóczi hadnagy vezetésével. A magyar-szlovén határt egyébként összesen 1.617-en lépték át.

Az '56-os lyukas zászló, amelyből kivágták a Rákosi-címert

Naponta több százan

Aztán jöttek a többiek, immáron annyian, hogy odaát alig tudták elhelyezni őket. E célra a nyári idegenforgalmi szezon után, őszre és télre üresen maradt munkásüdülőket és tengerparti szálláshelyeket is igénybe vettek. Persze, nem a legelőkelőbb hoteleket, legfeljebb kétcsillagosakat.

A délnyugati-déli határra akkor helyeződött nagyobb teher, amikor az Ausztriába vezető magyar szakaszt a szovjetek közreműködésével hermetikusan lezárták, elaknásították. Az átkelésre maradt a Zalától Csongrádig terjedő határsáv. Előfordult, hogy 1957 elején napi 600-700-an errefelé vették az irányt.

Kétnyelvű '56-os emléktábla a Vajdaságban

A Mura "csodája"

A véletlenek összejátszása folytán épp ekkor fagyott be csontkeményre a Mura, ami azóta sem ismétlődött meg. A folyó jege fölé Szerdahelynél a két part között hosszú kötelet feszítettek ki. Abba kapaszkodhattak a jégre merészkedők. Ezzel kapcsolatban egy mendemonda járja a helyiek körében. A történet szerint egy sietős helybeli útra kelőnek átkiabáltak a horvátok a túloldalról: Polako! Po-la-ko!, azaz lassan, óvatosan. Az illető azonban úgy értette a figyelmeztetést, hogy „polaktu”, aminek a jelentése „könyökön”, így négykézláb ereszkedve, könyökön kúszva araszolt előre.