A befagyott Murán át a nagyvilágba – '56-os történetek: csodák és könnyek
Az ötvenhatos októberi forradalom leverése, az államgépezet összeomlása után rövid időre megnyíltak a határok. Pár hónap alatt, a következő év márciusáig 200 ezer fő – Debrecen méretű városnak meglelő népesség – hagyta el az országot. A többség Ausztria felé, 20 ezren Jugoszlávia irányában. Voltak, akik a megtorló intézkedésektől tartva keltek útra, mások a szabadabb, jobb élet reményében. 1956 örökre megváltoztatta a magyar történelmet.
A kialakult helyzet igencsak kellemetlen lehetett a belgrádi hivatalosságoknak. Mégpedig azért, mert Sztálin halála után rendeződni látszott a déliek kapcsolata a szovjetekkel, akik ellen pedig fellázadt Magyarország népe 1956-ban. Moszkvától tartva eleinte visszafordították a menekülteket, lezárták az utakat és leállították a vonatközlekedést. Idővel azonban az ENSZ, a nyugat és a tömeg nyomására engedtek a szorításból, igaz, eleinte csak immel-ámmal.
1956: pártemberek és ávósok hagyták el az országot
A szolgálatban lévő magyar határőrök is útnak eredtek: a hivatalos adatok szerint közel négyszázan. Tito az elsők között fogadta be őket, együtt a pártemberekkel és ávósokkal, akiket a túloldalon külön figyelmesség, ha úgy tetszik protekció övezett. Október vége felé Horgosnál az ÁVO (államvédelmi osztag) szegedi ügynökei keltek útra. Röviddel ezután a szlovén határszakaszon, valamint Letenye-Muracsánynál szintén a karhatalmisták és az állampárt letenyei, valamint kanizsai emberei lépték át határt. Országosan 178-an lehettek ilyenek. A Szlovéniába vezető rédicsi átkelőnél november 4-én gépkocsistul és teljes felszereléssel távozott a Lenti-Zajda katonai alakulat híradós százada Turóczi hadnagy vezetésével. A magyar-szlovén határt egyébként összesen 1.617-en lépték át.
Naponta több százan
Aztán jöttek a többiek, immáron annyian, hogy odaát alig tudták elhelyezni őket. E célra a nyári idegenforgalmi szezon után, őszre és télre üresen maradt munkásüdülőket és tengerparti szálláshelyeket is igénybe vettek. Persze, nem a legelőkelőbb hoteleket, legfeljebb kétcsillagosakat.
A délnyugati-déli határra akkor helyeződött nagyobb teher, amikor az Ausztriába vezető magyar szakaszt a szovjetek közreműködésével hermetikusan lezárták, elaknásították. Az átkelésre maradt a Zalától Csongrádig terjedő határsáv. Előfordult, hogy 1957 elején napi 600-700-an errefelé vették az irányt.
A Mura "csodája"
A véletlenek összejátszása folytán épp ekkor fagyott be csontkeményre a Mura, ami azóta sem ismétlődött meg. A folyó jege fölé Szerdahelynél a két part között hosszú kötelet feszítettek ki. Abba kapaszkodhattak a jégre merészkedők. Ezzel kapcsolatban egy mendemonda járja a helyiek körében. A történet szerint egy sietős helybeli útra kelőnek átkiabáltak a horvátok a túloldalról: Polako! Po-la-ko!, azaz lassan, óvatosan. Az illető azonban úgy értette a figyelmeztetést, hogy „polaktu”, aminek a jelentése „könyökön”, így négykézláb ereszkedve, könyökön kúszva araszolt előre.
Megbélyegezve...
DISSZIDENSEK! Így nevezték megalázó éllel a hazájukat elhagyó ötvenhatosokat. A megbélyegzés a nem olyan távoli időben, a múlt század hetvenes éveiben is sokak életét keserítette meg, kihatással az érintettek családjára. Katona korunkban a személyi lapunkra rávésték a megjegyzést: „Külföldi kapcsolat.” Ebből az elhárítás tudhatta, kit, kiket kell jobban szemmel tartani, nehogy hadi titkokat juttassunk ki nyugatra. Ott egyébként, a fejlett és demokratikus világban volt respektjük „a hazájukból elszökött személyeknek.” Tisztelték és megbecsülték őket, mert gyorsan használható munkaerőnek bizonyultak, és igyekeztek mihamarabb beilleszkedni, nem vártak a segélyekre.
Tavasszal mehettek tovább
A volt Jugoszlávia területén az angolos camp és a németből átvett logor (láger) névvel illették a befogadó állomásokat. Ezekből vagy negyvenet alakítottak ki a föderáció területén, az összes tagköztársaságban Szlovéniától Bosznia-Hercegovináig egészen Macedóniáig. A tengermelléken még Abbáziában, Cirkvenicán vagy a Rab szigeten is. Ez utóbbinak a nevéből adódóan köze lehetne a raboskodáshoz, ám valójában nincs, ugyanis a görög „Arba” szóra utal, amelynek a jelentése „erdővel borított.” A tengerparton azokat helyezték el, akik az óceánon túlra készültek, ahova időnként a közeli Fiume kikötőjéből indult tengerjáró hajó. A tél elmúltával, a turisztikai szezon közeledtével a szállodákat ki kellett üríteni, hogy a nyugatiak pénzéből felújítsák a lelakott épületeket. Ez gyorsította az „idegenrendészeti ügymenetet”. Mire kitavaszodott, az utolsó menekültek is tovább mehettek. Az európai országok közül Franciaország és Belgium fogadott be legtöbb embert, egyenként közel két és fél ezret, majd ezeket követte a sorban Nagy-Britannia, a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK), Svédország és Norvégia.
Irány Ausztrália!
Az USA-ba is két és fél ezren távozhattak, további 1765-en Kanadába és másfél ezren Ausztráliába. A messzi, „Ismeretlen Déli Földrésznek” tartott Ausztráliában kötött ki a tótszentmártoni fiatalember, akinek az apja a második világháborúban halt hősi halált, így a fiú egyedül maradt az anyjának, a falu Katéna mamájának, aki KINCS néven becézte egyszülöttjét. Egyébként Rodek Antal volt a becses neve, akinek football-tudásáról a mai napig legendák keringenek a faluban. A sportban az új hazájában is figyelemre méltó eredményeket ért el. Ami miatt kivándorolni kényszerült: ötvenhat októberében a pécsi egyetem joghallgatójaként ő szervezte a felkelést szülőhelyén. A tiltakozók élére állt, s villanypóznára fölkapaszkodva szavalta a Talpra, magyart, a többiekkel együtt pedig skandálta: „Ruszkik haza! Rákosinak kötelet, magyar népnek kenyeret".
"Repatriáltak” – így nevezték a hazatérőket a szerbek és horvátok A visszaérők egyik csoportját december 7-én a Horgos–Röszke, más részüket december 9-én a Kotoriba–Murakeresztúr határállomáson adták át a magyar belügyi hatóságoknak. A szegedi rendőrkapitányság félszáz főt vett át, a zalai kétszer ennyit, együtt a lenti kaszárnya híradósaival, akik a magukkal vitt hadianyaganyagot is visszaszolgáltatták.
Holdfényes májusok...
A legtöbb kivándorlót egész életében honvágy kísérte. Az ő himnuszuk lett a Magyar Rádióban eleinte gyakran felhangzó, ám később csak a Szabad Európa Rádióban játszott, Oly távol messze van hazám… kezdetű dal. Annak idején mi gyerekek is énekelgettük, mígnem a felnőttek a tudomásunkra hozták, hogy a dal tiltólistára került. Ennek ellenére a dél-zalai falu, Szentmárton szilveszteri óévbúcsúztatóján is felhangzott, harmonika- és trombitakísérettel. A hangadókat másnap össze is gyűjtötték a bázakerettyei olajbányász munkásőrök. Azért vonták a renitenseket felelősségre, mert merték szájukra venni az érzelmes, szívhez szóló dalt, benne a négy, ártalmatlannak tűnő sorral: „Holdfényes májusok, muskátlis ablakok,/ Hozzátok száll minden álmom,/ Ott ahol él anyám, ott van az én hazám / S ott lennék boldog csupán.”
Kivándorlók anno és mostanság
A régies, latin „emigrare” jövevényszó jelentése kivándorol, elköltözik, áttelepül, lakhelyet változtat. Erre a múltbéli példák egyike a Szent család esete, amikor József és Mária gyermekük, Jézus születése után Egyiptomba menekült Heródes haragja elől. Más: Róma ünnepelt költőjét, Ovidiust „szellemének és művének hibája miatt” Kr. után 8-ban Augustus császár Tomisba (ma Konstanca) száműzte, ahol a nyelv és a verselés mestere élete végéig, majd tíz évet maradt. És még két magyar történet: Rákóczi a 18. század elején elbujdosott és száműzetésbe vonult Rodostóba. Kossuth Lajos az 1848-49-es szabadságharc bukása után emigrált, s hosszú hazátlanságának java részét (harmadát) Torino városában élte le remeteként.
Napjainkban a migráción belül nagy a különbség annak legális és illegális módja között. Egészen más, ha valaki törvényesen, a nemzetközi jog keretein belül kér bebocsátást azzal a szándékkal, hogy munkát vállaljon vagy tanuljon. Ennek ellentettje, amikor a zöldhatárt veszi(k) célba az illető(k) hamis dokumentumokkal, embercsempész bandákra bízva magukat, euró ezreket leszurkolva. Ez utóbbi migránsok a Nyugat-Afrikán, a keleti Földközi-tengeren vagy a Nyugat-Balkánon át vezető útvonalakon érkeznek Európába, s túlnépesedésre, kedvezőtlen gazdasági körülményekre, megélhetési gondokra hivatkoznak. A fogadó országokban ellenérzést váltanak ki a magukkal hozott agresszivitásukkal, nem kevésbé azzal, hogy az ottani szociális juttatásokra ácsingóznak, munkát nem mindig vállalnak, segélyekből élnek…