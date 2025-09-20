szeptember 20., szombat

Vissza 2008-ba!

1 órája

Keresd magad a képeken a zalaszentgróti Ibiza klub buliján! (galéria)

Címkék#Pezzetta Umberto#fotóriporter#diszkó

A Zalai Hírlap Nap Szépe versenyének fotózását 2008. június 21-én tartották a zalaszentgróti Ibiza Disco Clubban. A kezdeti félénkség után egyre több csinos lány vette a bátorságot, jelezve, hogy ő bizony szeretné viszontlátni fényképét a megyei lapban.

Nagy Betti

„- Ha a fotózás sikerül, még kedvesebb lesz számomra ez a hely – fogalmazott mosolyogva a huszonkét esztendős, műkörömépítőként dolgozó keszthelyi Ferenczi Klaudia, aki elsőként állt Pezzetta Umberto kamerája elé. Elárulta, a diszkó sms-éből már korábban tudta, hogy az Ibizában Nap Szépe fotózás lesz. – A szó szoros értelmében vállalkozó szelleműnek tartom magam, ezért döntöttem úgy: egy próbát mindenképpen megér a dolog. Amúgy azt mondom, az ilyesfajta versenyek legfontosabb tényezője a vele született, természetes szépség, nem pedig az oly sokak által elvégeztetett plasztikai műtéteknek köszönhető „kinézet”. – Ez maximálisan igaz – helyeselt Bogdán Renáta, Klaudia barátnője, aki Zalaszántóról érkezett. – Nem tudtam, hogy fotózás lesz, de ha már egyszer ilyen lehetőség adódott, miért ne éljünk vele, nem?! – tette hozzá.”

Buli az Ibizában 2008-ban Fotó: Pezzetta Umberto/Archív

„Aztán már indultak is táncolni, elvégre ezért érkeztek a diszkóba. A nagyteremben közben egyre nagyobb lett a tömeg, napjaink zenéjére a fiatalabbak ropták megállíthatatlanul. A slágerteremben szokás szerint a kissé idősebb korosztály szórakozott, de népszerű volt az a helyiség is, ahol a magyar slágerek szóltak, a Csókkirálytól a Limbó hintóig.”

Képgalériánkban Pezzetta Umberto fotóriporter képeivel idézzük fel a 2008-as zalaszentgróti nyári bulit.

Ibiza: Bulifotók 2008-ból

Fotók: Pezzetta Umberto/ Archív

 

 

