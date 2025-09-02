Zalakaros kannavirágai – itt van Amerika! (galéria)

Ez a gyönyörű növény igazi trópusi hangulatot áraszt élénk színeivel és dús lombozatával. A kannavirág, vagy más néven kanna liliom (Canna) Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi vidékeiről származó növény, amely impozáns megjelenésével hódít. Úgy tudjuk, mintegy 30 ezer tövet ültetnek el évente a városban a gyönyörű növényből, amelyben egész nyáron gyönyörködhetnek a kisváros lakói és vendégei.