Zalakaros kannavirágai – itt van Amerika! (galéria)
Már sok éve annak, hogy a zalakarosiak a kannavirágot választották a város szimbólumának.
Kannavirágsor az Isteni Irgalmasság templom előtt
Fotó: Győrffy István
Ez a gyönyörű növény igazi trópusi hangulatot áraszt élénk színeivel és dús lombozatával. A kannavirág, vagy más néven kanna liliom (Canna) Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi vidékeiről származó növény, amely impozáns megjelenésével hódít. Úgy tudjuk, mintegy 30 ezer tövet ültetnek el évente a városban a gyönyörű növényből, amelyben egész nyáron gyönyörködhetnek a kisváros lakói és vendégei.
Kannavirágok ZalakarosonFotók: Győrffy István
