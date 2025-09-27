szeptember 27., szombat

Képeken a bámulatos zalai kirándulóhelyek ősszel - felismeri őket?

Zala vármegye hamarosan igazi mesebeli tájjá változik. Ősszel a dombok aranyló színekben ragyognak, az erdőkben ropog a falevél, a szőlőhegyeken pedig a szüret hangulata hívja a látogatót. Legyen szó könnyű sétáról, hosszabb túráról vagy egy pihentető hétvégéről, a zalai kirándulóhelyek ősszel mindenkit elvarázsolnak. Felismeri őket az évszakhoz kötődő képeken?

1.
Nyugalom, madárcsicsergés, lenyűgöző látvány. Hol járunk?
2.
Közeledünk egy zalai kilátóhoz. Melyikhez?
3.
Varázslatos zalai fasor az őszi szezonban. Hol vagyunk?
4.
Honnan nyílik ilyen pazar kilátás a Balaton hegyeire?
5.
Hol található ez a bánya Zalában?

