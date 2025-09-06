Te igazi zalai vagy? Nézzük meg! Töltsd ki a kvízt!

Készen állsz egy izgalmas utazásra Magyarország egyik legkülönlegesebb és legszebb vármegyéjébe? Teszteld tudásodat Zala rejtett kincseiről, történelméről és lenyűgöző tájairól! A dombok ölelésétől a termálvizek gyógyító erejéig, a népi hagyományoktól az ipari örökségig – vajon mennyire ismered ezt a sokszínű és varázslatos régiót?

Induljon a kvíz, és derítsd ki!