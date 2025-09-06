szeptember 6., szombat

Te igazi zalai vagy? Nézzük meg! Töltsd ki a kvízt!

Fedezd fel Zala vármegyét egy izgalmas kvízzel!

Te igazi zalai vagy? Nézzük meg! Töltsd ki a kvízt!

Készen állsz egy izgalmas utazásra Magyarország egyik legkülönlegesebb és legszebb vármegyéjébe? Teszteld tudásodat Zala rejtett kincseiről, történelméről és lenyűgöző tájairól! A dombok ölelésétől a termálvizek gyógyító erejéig, a népi hagyományoktól az ipari örökségig – vajon mennyire ismered ezt a sokszínű és varázslatos régiót? 

Induljon a kvíz, és derítsd ki! 

1.
Melyik város Zala vármegye székhelye?
2.
Melyik néprajzi tájegység jellemző Zala vármegyére?
3.
Melyik országokkal határos Zala vármegye?
4.
Melyik híres magyar író született Zala vármegyében?
5.
Mi a neve a Zalaegerszegen található skanzennek?
6.
Melyik iparág központja volt Zala vármegye a 20. században?
7.
Melyik vár található Zala vármegyében?
8.
Melyik városban található a Festetics-kastély?

 

