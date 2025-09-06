Kvíz
1 órája
Te igazi zalai vagy? Nézzük meg! Töltsd ki a kvízt!
Fedezd fel Zala vármegyét egy izgalmas kvízzel!
Forrás: Google Gemini
Készen állsz egy izgalmas utazásra Magyarország egyik legkülönlegesebb és legszebb vármegyéjébe? Teszteld tudásodat Zala rejtett kincseiről, történelméről és lenyűgöző tájairól! A dombok ölelésétől a termálvizek gyógyító erejéig, a népi hagyományoktól az ipari örökségig – vajon mennyire ismered ezt a sokszínű és varázslatos régiót?
Induljon a kvíz, és derítsd ki!
1.
Melyik város Zala vármegye székhelye?
2.
Melyik néprajzi tájegység jellemző Zala vármegyére?
3.
Melyik országokkal határos Zala vármegye?
4.
Melyik híres magyar író született Zala vármegyében?
5.
Mi a neve a Zalaegerszegen található skanzennek?
6.
Melyik iparág központja volt Zala vármegye a 20. században?
7.
Melyik vár található Zala vármegyében?
8.
Melyik városban található a Festetics-kastély?
Ezt ne hagyja ki!Zala vármegyei kvíz
2025.04.06. 16:00
Szép Zalában születtél? Akkor ezekre tudnod kell a választ!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre