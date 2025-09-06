Lázban tartotta a megyét, ki lesz a Zala Szépe! Itt vannak a fotók az első versenyről (galéria)

Az első Zala Szépe versenyen az Arany Bárány télikertjében a zsűri, és természetesen a közönség előtt a lányok először hétköznapi öltözetükben jelentek meg, ezután következett a fürdőruhás bemutató. Majd a Color Ruházati Vállalat és az Ámor esküvői ruhakölcsönző által felkínált modern kosztümökben és az esküvői ruhákban bevonuló lányok mustrája után dönthetett a zsűri. Az eredményhirdetésre éjfél után került sor. A zsűri döntése alapján Kun Edit, a Zalaváron élő, és a keszthelyi Vajda János Gimnázium harmadik osztályos diáklánya fejére került a királynői jelkép, a korona.

1989-es Zala Szépe szépségkirálynője: Kun Edit

Fotó: ZH Archívum

Zala Szépe: két évvel később érkezett a folytatás

A második Zala Szépe versenyt 1990. szeptember 22-én tartották a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban.

Vörös Judit, az 1990-es Zala Szépe verseny szépségkirálynője

Fotó: ZH Archívum

A korona Vörös Judit zalaegerszegi hölgy fejére került, aki az újságíró kérdésére őszintén válaszolt: „- Igen, valóban elsírtam magam az eredményhirdetésen – mondja kissé zavartan Vörös Judit. – Talán az egyik hibám, hogy túl érzékeny vagyok… Egyébként szeretek olvasni, táncolni, s manökenként is szívesen lépek a közönség elé. Különösen az isztambuli utazásnak örülök. Hogy mi lesz velem a jövőben? Azt hiszem, ez a díj nem okoz különösebben változást az életemben. Szeretnék egy rendes férjet találni, s kiegyensúlyozott családi életet élni. Röviden: holnaptól sem másként látom a világot, nagyratörő vágyakat nem dédelgetek…” (Zalai Hírlap, 1990. szeptember 24.)