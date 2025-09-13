3 órája
Ámult a publikum – a Zala Szépe 1991-es győztese: Szentmártoni-Nagy Hajnalka (galéria)
A harmadik Zala Szépe verseny döntőjét 1991. augusztus 24-én rendezték. Ötvenöten jelentkeztek, közülük harmincan kerültek be a keszthelyi Club of Colorsban tartott elődöntőre. Az ott kiválasztott húsz hölgy vehetett részt a Hevesi Sándor Színházban megtartott a döntőn, amelyen a zsűri Szentmártoni-Nagy Hajnalkát választotta szépségkirálynővé.
A szépségkirálynő és udvarhölgyei. Középen Szentmártoni-Nagy Hajnalka, a győztes, jobbról Viola Katalin, balról Magyar Alexandra
Fotó: ZH archívum
A Zalai Hírlap így tudósított a rendezvényről: „Már a hölgyek utcai ruhás bemutatkozását nagy érdeklődéssel fogadta a színházat zsúfolásig megtöltő publikum. Ám az embereknek szinte a lélegzetük is elakadt, midőn a versenyzők estélyi ruhakölteményekben jelentek meg a színpadon. A fürdőruhás felvonulás után pedig aligha lehetett volna találni valakit, aki netán megbánta a jegyváltást! Ráadásul a lányok — a kezdeti feszélyezett viselkedés után — a lehető legtermészetesebben mozogtak a színpadon. A nagyérdemű úgy érezhette, tetszetős színházi előadás közepébe cseppent.”
Zala Szépe verseny döntője 1991-benFotók: ZH archívum
