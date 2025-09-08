1 órája
Kézzel készült zalai wakeboard deszka hódítaná meg a világot (galéria, videó)
Egy balatoni véletlen találkozásból indult, ma pedig már saját márkanév alatt gyártanak sportfelszerelést. A BACOM kézzel készített wakeboard deszka kínálatával szeretné új lendületet adni a magyar wakeboard közösségnek – és betörni a nemzetközi piacra is.
Egy véletlen találkozásból indult, ma pedig már saját márkanév alatt készül a magyar, balatoni kézműves wakeboard deszka. A Balaton Composite Kft., azaz a BACOM két fiatal alapítója, Paládi-Kovács Áron és Puskás Ádám mesélte el nekünk a történetet.
Balaton-parti álomból manufaktúra – így születik a magyar wakeboard deszka
– Tavaly nyáron találkoztunk a vonyarcvashegyi vízisípályán, teljesen véletlenül – idézi fel Áron. Ádám ekkor már javában kísérletezett prototípusokkal. – Láttam, hogyan csúszik, megkértem, hogy próbálja ki az egyik deszkát. Elmondta, min kell változtatni, és egy héten belül legyártottam a következő verziót. Így indult a közös munka – mesél Ádám a kezdetekről.
Néhány hónappal később már eldőlt, hogy üzlettársak lesznek, 2025 elején pedig megalapították közös cégüket.
Kísérletezéstől a sorozatgyártásig
Ádám 11 évesen tanult meg wakeboardozni, 17–18 évesen már foglalkoztatta a saját gyártás gondolata, de csak évekkel később vágott bele. – Nincs olyan könyv, hogy hogyan készíts wakeboard deszkát. Hat-nyolc hónap kutatás után mertem először anyaghoz és szerszámhoz nyúlni. Az első deszkák közül sok sosem látta a vizet, de mindegyikből tanultam.
Ma már Keszthelyen, egy kis manufaktúrában készülnek a deszkák. – Minden darab kézzel készült, mindegyik egyedi példány. Egy deszka elkészítése a teljes száradási idővel együtt négy nap – mondja Ádám.
Mi van egy deszkában?
- A recept egyszerűnek hangzik, mégis hosszú évek munkája rejlik mögötte. – Úgynevezett hibrid magot használunk, ami fából és zártcellás habból tevődik össze. A szendvicsszerkezet elkészítéséhez pedig
- szén-, üvegszövet,
- speciális wakeboard deszkákhoz készült fóliák és
- epoxygyanta szükséges.
Milyen deszkák készülnek?
– Alapvetően három nagy kategória van – magyarázza Áron. – Kábelpályás, hajós és park deszka. Mi most egy kábelpályás verseny wakeboard deszkát gyártunk, de dolgozunk tanulóknak szánt, strapabíróbb változaton is. A jövő évben pedig gyerekdeszkákkal bővítjük a kínálatot.
Mennyibe kerül egy magyar wakeboard deszka?
Egy BACOM-deszka ára nagyjából 200 ezer forint körül alakul, vagyis 20–25 százalékkal olcsóbb, mint a nagy nemzetközi gyártók profi modelljei. – Ez tudatos döntés: új márkaként így tudunk betörni a piacra – mondja Ádám.
Tervek és álmok
A gyártási kapacitás egyelőre napi egy deszka, a szűk keresztmetszet a présgép. – Ha bővítünk, CNC-re is szükség lesz. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy nagyobb volumenben is gyárthassunk– teszi hozzá.
A cél azonban nem csak a hazai pálya. – A nemzetközi piacra is ki akarunk jutni. Ehhez profi ridereket kell megnyernünk, akik külföldön is bemutatják a deszkáinkat – mondja Áron.
BACOM wakeboard deszkaFotók: Mészáros Annarózsa
Vonyarcvashegy a zalai központja a sportágnak
Magyarországon jelenleg több mint 20 helyen működik 2 vagy 5 oszlopos wakeboard pálya, 3 a Balaton környékén, ami nemzetközi szinten is kiugró az ország nagyságát és tavainak számát tekintve. – A hazai aranykor 2010-es évek közepéig tartott, azóta kevesebben csúsznak, de mi pont ezért szeretnénk új lendületet hozni – teszi hozzá Áron, aki maga is versenyzett, sőt a Magyar Bajnoki második helyezése mellé egy Európa-kupa ezüstérmet is begyűjtött.
Jelenleg Vonyarcvashegyen és Martonvásáron van lehetőség kipróbálni a deszkákat. A BACOM-deszka bölcsője a vonyarci vízisípálya, hiszen a próbaugrások, a fejlesztés itt történt.
