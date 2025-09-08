Kézzel készült zalai wakeboard deszka hódítaná meg a világot (galéria, videó)

Egy véletlen találkozásból indult, ma pedig már saját márkanév alatt készül a magyar, balatoni kézműves wakeboard deszka. A Balaton Composite Kft., azaz a BACOM két fiatal alapítója, Paládi-Kovács Áron és Puskás Ádám mesélte el nekünk a történetet.

Puskás Ádám és Paládi-Kovács Áron állnak a BACOM Board márkanév mögött, ők a magyar wakeboard deszka gyártói

Fotó: Mészáros Annarózsa

Balaton-parti álomból manufaktúra – így születik a magyar wakeboard deszka

– Tavaly nyáron találkoztunk a vonyarcvashegyi vízisípályán, teljesen véletlenül – idézi fel Áron. Ádám ekkor már javában kísérletezett prototípusokkal. – Láttam, hogyan csúszik, megkértem, hogy próbálja ki az egyik deszkát. Elmondta, min kell változtatni, és egy héten belül legyártottam a következő verziót. Így indult a közös munka – mesél Ádám a kezdetekről.

Néhány hónappal később már eldőlt, hogy üzlettársak lesznek, 2025 elején pedig megalapították közös cégüket.

Kísérletezéstől a sorozatgyártásig

Ádám 11 évesen tanult meg wakeboardozni, 17–18 évesen már foglalkoztatta a saját gyártás gondolata, de csak évekkel később vágott bele. – Nincs olyan könyv, hogy hogyan készíts wakeboard deszkát. Hat-nyolc hónap kutatás után mertem először anyaghoz és szerszámhoz nyúlni. Az első deszkák közül sok sosem látta a vizet, de mindegyikből tanultam.

Ma már Keszthelyen, egy kis manufaktúrában készülnek a deszkák. – Minden darab kézzel készült, mindegyik egyedi példány. Egy deszka elkészítése a teljes száradási idővel együtt négy nap – mondja Ádám.

Mi van egy deszkában?

A recept egyszerűnek hangzik, mégis hosszú évek munkája rejlik mögötte. – Úgynevezett hibrid magot használunk, ami fából és zártcellás habból tevődik össze. A szendvicsszerkezet elkészítéséhez pedig

szén-, üvegszövet,

speciális wakeboard deszkákhoz készült fóliák és

epoxygyanta szükséges.

A fotón egy 140cm-es Bacom Paladi Red

Forrás: BACOM Boards

Milyen deszkák készülnek?

– Alapvetően három nagy kategória van – magyarázza Áron. – Kábelpályás, hajós és park deszka. Mi most egy kábelpályás verseny wakeboard deszkát gyártunk, de dolgozunk tanulóknak szánt, strapabíróbb változaton is. A jövő évben pedig gyerekdeszkákkal bővítjük a kínálatot.

Mennyibe kerül egy magyar wakeboard deszka?

Egy BACOM-deszka ára nagyjából 200 ezer forint körül alakul, vagyis 20–25 százalékkal olcsóbb, mint a nagy nemzetközi gyártók profi modelljei. – Ez tudatos döntés: új márkaként így tudunk betörni a piacra – mondja Ádám.