Először csak nevetésre ingerel, később azonban lehet, hogy orvost kell hívni – Így bánhat el veled a vörösbab

A következményeket illetően egyáltalán nem mindegy, hogy valamely zöldségünk nyersen ehető vagy csak főzve. Ilyen a vörösbab is, amely nyersen, illetve nem megfelelően hőkezelve mérgező lehet. Komoly emésztési panaszokkal, hányással, hasmenéssel, erős gyomorfájdalommal járhat, amit senki nem akarhat.

Antal Lívia

A babról, a babos ételekről mindenki tudja, hogy puffaszt. Finoman szólva nagyobb mennyiségű gáztermelődést vált ki, ami mindig alkalmat teremt a viccelődésre. Persze attól függően, hogy milyen társaságban vagyunk. A legtöbb babféle, így a vörösbab is nyersen, illetve nem rendesen megfőzve mérgezést okozhat, amelynek tünetei már egyáltalán nem adnak okot a nevetésre. Nézzük a miértet!

Vörösbab kiváló vitamin- és ásványianyag-forrás, de ha nem főzöd kellő ideig, nagyon kellemetlen gyomorrontás lehet a vége
Vörösbab kiváló vitamin- és ásványianyag-forrás, de ha nem főzöd kellő ideig, súlyos ételmérgezés lehet a vége
Forrás: Illusztráció / Pixabay

Vörösbab: ezt a méreganyagot tartalmazza

A vörösbab fitohemagglutinin nevű méreganyagot tartalmaz. Ez a lektin a vörösvértesteket károsíthatja, és komoly emésztési panaszokat, például hányást, hasmenést és erős hasi fájdalmat okozhat. Jó hír, hogy csak nyersen jelent problémát, a hő hatására ugyanis a fitohemagglutinin lebomlik. A főzés, sütés semlegesíti a vörösbabban lévő méreganyagot. A boltban kapható konzervbabok ezért fogyaszthatók biztonságosan, mert feldolgozásuk során hőkezelik őket.

Mi a hőkezelés?

A hőkezelés egy technológiai gyűjtőfogalom, amely sokféle eljárást takar, mert nem csak élelmiszert hőkezelünk. Az élelmiszerek esetében a hőkezelés elsődleges célja a tartósítás és a biztonságos fogyaszthatóság biztosítása. A vörösbab esetében, ahogy már említettük, a benne lévő méreganyag, a fitohemagglutinin lebontása. Ezért kulcsfontosságú, hogy a vörösbabot mindig megfelelően, kellő ideig főzzük.

A vörösbab mérgező lehet, ha nem főzöd kellő ideig
A bab remek alapanyag ételeinkhez. Ez egy vörösbabbal készült pulykaragu 
Forrás: mindemegette.hu

Így álljunk neki a vörösbab főzésének

Először is, áztassuk be a babot legalább 5 órán, de inkább 8-12 órán keresztül tiszta vízben. Ez segíti a lektin tartalom csökkentését, az áztatás további előnye, hogy a bab könnyeben megfő. Soha ne használjuk fel az áztatóvizet a főzéshez, hanem mindig öntsük le róla, a bélgázok elkerülése végett is. Alaposan öblítsük át a babot friss vízzel, és friss vízzel tegyük fel főni. A babot legalább 10 percen keresztül forrásban lévő vízben főzzük, majd csökkentsük a lángot, illetve a hőmérsékletet. Főzzük, amíg teljesen megpuhul, ekkor már a méreganyag is biztosan eltávozott belőle. A lassú főzőben az ételek alacsony hőfokon, 70-90 ºC-on készülnek, ezért ne használjuk babos ételek elkészítéséhez.

Hány fokban mérhető az élelmiszer-biztonság?

Élelmiszer-biztonsági alapszabály, hogy nyers húst, tojást tartalmazó ételeket addig kell sütni, főzni, míg belső hőmérsékletük el nem éri a 75 °C-ot, hívja fel a figyelmet a Nébih. Az ételmérgezések döntő része az élelmiszerek, ételek helytelen, nem megfelelő elkészítésére vezethetők vissza. A vörösbab és más babfélék kiváló B1-, B6-, K-vitamin, folsav, foszfor, magnézium és nátrium források. Remek alapanyag ételeinkhez, remek ételek készíthetők belőle. Figyeljük oda kellő ideig tartó főzésére, hogy mindezt élvezhessük.

 

