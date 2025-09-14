Először csak nevetésre ingerel, később azonban lehet, hogy orvost kell hívni – Így bánhat el veled a vörösbab

A babról, a babos ételekről mindenki tudja, hogy puffaszt. Finoman szólva nagyobb mennyiségű gáztermelődést vált ki, ami mindig alkalmat teremt a viccelődésre. Persze attól függően, hogy milyen társaságban vagyunk. A legtöbb babféle, így a vörösbab is nyersen, illetve nem rendesen megfőzve mérgezést okozhat, amelynek tünetei már egyáltalán nem adnak okot a nevetésre. Nézzük a miértet!

Vörösbab kiváló vitamin- és ásványianyag-forrás, de ha nem főzöd kellő ideig, súlyos ételmérgezés lehet a vége

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Vörösbab: ezt a méreganyagot tartalmazza

A vörösbab fitohemagglutinin nevű méreganyagot tartalmaz. Ez a lektin a vörösvértesteket károsíthatja, és komoly emésztési panaszokat, például hányást, hasmenést és erős hasi fájdalmat okozhat. Jó hír, hogy csak nyersen jelent problémát, a hő hatására ugyanis a fitohemagglutinin lebomlik. A főzés, sütés semlegesíti a vörösbabban lévő méreganyagot. A boltban kapható konzervbabok ezért fogyaszthatók biztonságosan, mert feldolgozásuk során hőkezelik őket.

Mi a hőkezelés?

A hőkezelés egy technológiai gyűjtőfogalom, amely sokféle eljárást takar, mert nem csak élelmiszert hőkezelünk. Az élelmiszerek esetében a hőkezelés elsődleges célja a tartósítás és a biztonságos fogyaszthatóság biztosítása. A vörösbab esetében, ahogy már említettük, a benne lévő méreganyag, a fitohemagglutinin lebontása. Ezért kulcsfontosságú, hogy a vörösbabot mindig megfelelően, kellő ideig főzzük.

A bab remek alapanyag ételeinkhez. Ez egy vörösbabbal készült pulykaragu

Forrás: mindemegette.hu

Így álljunk neki a vörösbab főzésének

Először is, áztassuk be a babot legalább 5 órán, de inkább 8-12 órán keresztül tiszta vízben. Ez segíti a lektin tartalom csökkentését, az áztatás további előnye, hogy a bab könnyeben megfő. Soha ne használjuk fel az áztatóvizet a főzéshez, hanem mindig öntsük le róla, a bélgázok elkerülése végett is. Alaposan öblítsük át a babot friss vízzel, és friss vízzel tegyük fel főni. A babot legalább 10 percen keresztül forrásban lévő vízben főzzük, majd csökkentsük a lángot, illetve a hőmérsékletet. Főzzük, amíg teljesen megpuhul, ekkor már a méreganyag is biztosan eltávozott belőle. A lassú főzőben az ételek alacsony hőfokon, 70-90 ºC-on készülnek, ezért ne használjuk babos ételek elkészítéséhez.