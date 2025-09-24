3 órája
Akár tragédia is lehet! Szakértő figyelmeztet a virághagymák legnagyobb csapdájára
Itt van a nyakunkon a virághagyma dömping, bárki láthatja, aki vásárolni jár nagyobb üzletekbe. Miközben izgatottan turkálok a hálós virághagymahalmok között, azon jár az eszem, miért nem láttam idén azt a kócos, hófehér tulipánt, amit tavaly ősszel ültettem? Egy fantasztikus szakemberrel beszélgettem az őszi tennivalókról.
„Amikor becsöngetnek, ültess, amikor kicsöngetnek, szedd fel a hagymát”, mondta mindig a nagymamám. Ma már nem tartja be mindenki ennyire pontosan ezt a régi aranyszabályt, de a virághagyma kerti élete az őszi időszakban biztosan terítékre kerül minden családi házban.
A virághagyma ültetés ideje közeledik
Németh Benjámin, a Gellénházán élő okleveles tájépítész és kertművész, aki az „Egy kertművész vlogol” című, méltán népszerű Facebook-oldalt vezeti, segít eligazodni a virághagymákkal kapcsolatos őszi teendőkben.
A legfontosabb, hogy ilyenkor kell elültetni a tavasszal virágzó hagymásokat, például a hóvirágot, a nárciszt, a jácintot vagy a tulipánt, mondja. A legtöbben ott hibáznak, hogy nem elég mélyre kerül a hagyma: fontos tipp, hogy mindig a hagyma nagyságának két-háromszoros mélységébe kell ültetni. A másik gyakori hiba a túl korai ültetés. Noha a diszkontáruházakban már szeptember elején kaphatók a hagymák, mégis érdemes kivárni a hűvösebb időt. Ugyanis, ha melegebb talajba tesszük, könnyen kihajtanak idő előtt, és a téli fagyok tönkretehetik a növényt. Én inkább szeptember végétől, október közepétől javaslom az ültetést, egészen az első komolyabb fagyokig, teszi hozzá.
Mindig nézzük meg alaposan a hagymát: feszes legyen, ne puha, és ne legyen rossz szaga, mert az már romlásra utal. Ez ugyanúgy működik, mint amikor vöröshagymát választunk a boltban. Fontos még tudni, hogy például a nárcisz hagymája nagyon hasonlít a vöröshagymához, de mérgező! Ha egy helyen tároljuk az étkezési és az ültetésre váró hagymákat, abból akár tragédia is lehet.
Ha valaki viszont nem tudja elültetni ősszel a megvásárolt virághagymákat, annak sajnos nem sok esélye marad, mert kiszáradnak, és nem állnak el a következő évig. Ezért fontos, hogy ősszel még a fagyok előtt mindenképp a földbe kerüljenek.
Nincs kertem, nincs tulipánom tavasszal
– Ha valakinek nincs kertje akkor sem kell elcsüggedni és lemondani a gyönyörű hagymás virágokról – folytatja Németh Benjámin. – Nyugodtan lehet ültetni erkélyládába vagy nagyobb cserépbe is. Fontos, hogy a hideghatás meglegyen, tehát kint kell tartani ezeket, de olyan helyen, ahol nem ázhatnak el. Február-márciusban már kezdhetjük öntözni, és így szépen kihajtanak, akár az erkélyen is. Azt javaslom, hogy főleg a fajtaválasztásnál mérlegeljünk erősen. Mostanában a cakkos szélű, kócosnak tűnő és más – minket teljesen elvarázsoló szépségű – tulipánok is vásárolhatók a boltokban és az interneten.
A telt virágú, színátmenetes, különleges tulipánok valóban nagyon látványosak, de többnyire csak egy-két szezonig virágoznak. A klasszikus, egyszínű tulipánfajták – például a Darwin- vagy a Triumph-típus – hosszabb életűek, szaporodnak is, így évről évre visszatérnek a kertünkbe. Ugyanez igaz a nárciszokra: a hagyományos, telt virágú fajták jóval tartósabbak.
7 érdekesség a virághagymákról
- Túlélőkapszula a föld alatt: a hagyma a növény raktára: minden tápanyag benne van a következő szezonhoz, ezért képes hónapokig, akár évekig várni a megfelelő időre.
- Tulipánőrület Hollandiában: a 17. században egy ritka tulipánhagyma ára vetekedett egy amszterdami ház árával.
- Őshonos szépségek nálunk is: Magyarországon is élnek ritka hagymások: a kockás liliom (Fritillaria meleagris) Magyarországon védett növény, és Zala vármegyében több helyen is előfordul (pl. a Kerka mentén, Csácsbozsokon, a Zala folyó árterén), vagy a tavasszal tömegesen virágzó medvehagyma.
- Ültetési lasagne: ha több rétegben, egymás fölé ültetjük a hagymákat (pl. alul tulipán, felette jácint, legfelül krókusz), akkor hosszan egymás után nyílnak – így egész tavasszal színes marad a kert.
- Nem minden hagyma ehető: míg a vöröshagyma és fokhagyma konyhai alap, a nárcisz vagy tulipán hagymája mérgező, régen sajnos keveredtek is a konyhákban.
- Virágzás után eltűnnek: a hagymások nagy része virágzás után visszahúzódik a föld alá, levelei elszáradnak – valójában ilyenkor töltődnek fel a következő évre.
- Örök lakók a kertekben: sok hagymás virág évtizedekig megmarad ugyanazon a helyen. Gyakori, hogy egy régi parasztház udvarán még ma is virágzik az ükanya által ültetett tulipán.
A jól megválasztott és időben elültetett virághagymák, éveken át melegíthetik fel a szívünket amikor körbenézünk a kiskertünkben tavasszal.