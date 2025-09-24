Akár tragédia is lehet! Szakértő figyelmeztet a virághagymák legnagyobb csapdájára

„Amikor becsöngetnek, ültess, amikor kicsöngetnek, szedd fel a hagymát”, mondta mindig a nagymamám. Ma már nem tartja be mindenki ennyire pontosan ezt a régi aranyszabályt, de a virághagyma kerti élete az őszi időszakban biztosan terítékre kerül minden családi házban.

A jól megválasztott és időben elültetett virághagyma éveken át melegítheti fel a szívünket, amikor körbenézünk a kiskertünkben tavasszal.

Fotó: Németh Benjamin / Forrás: Egy kertművész vlogol

A virághagyma ültetés ideje közeledik

Németh Benjámin, a Gellénházán élő okleveles tájépítész és kertművész, aki az „Egy kertművész vlogol” című, méltán népszerű Facebook-oldalt vezeti, segít eligazodni a virághagymákkal kapcsolatos őszi teendőkben.

Németh Benjámin a Vácrátóti Botanikus Kertben

Forrás: Egy kertművész vlogol

A legfontosabb, hogy ilyenkor kell elültetni a tavasszal virágzó hagymásokat, például a hóvirágot, a nárciszt, a jácintot vagy a tulipánt, mondja. A legtöbben ott hibáznak, hogy nem elég mélyre kerül a hagyma: fontos tipp, hogy mindig a hagyma nagyságának két-háromszoros mélységébe kell ültetni. A másik gyakori hiba a túl korai ültetés. Noha a diszkontáruházakban már szeptember elején kaphatók a hagymák, mégis érdemes kivárni a hűvösebb időt. Ugyanis, ha melegebb talajba tesszük, könnyen kihajtanak idő előtt, és a téli fagyok tönkretehetik a növényt. Én inkább szeptember végétől, október közepétől javaslom az ültetést, egészen az első komolyabb fagyokig, teszi hozzá.

Mindig nézzük meg alaposan a hagymát: feszes legyen, ne puha, és ne legyen rossz szaga, mert az már romlásra utal. Ez ugyanúgy működik, mint amikor vöröshagymát választunk a boltban. Fontos még tudni, hogy például a nárcisz hagymája nagyon hasonlít a vöröshagymához, de mérgező! Ha egy helyen tároljuk az étkezési és az ültetésre váró hagymákat, abból akár tragédia is lehet.

Ha valaki viszont nem tudja elültetni ősszel a megvásárolt virághagymákat, annak sajnos nem sok esélye marad, mert kiszáradnak, és nem állnak el a következő évig. Ezért fontos, hogy ősszel még a fagyok előtt mindenképp a földbe kerüljenek.

Nincs kertem, nincs tulipánom tavasszal

– Ha valakinek nincs kertje akkor sem kell elcsüggedni és lemondani a gyönyörű hagymás virágokról – folytatja Németh Benjámin. – Nyugodtan lehet ültetni erkélyládába vagy nagyobb cserépbe is. Fontos, hogy a hideghatás meglegyen, tehát kint kell tartani ezeket, de olyan helyen, ahol nem ázhatnak el. Február-márciusban már kezdhetjük öntözni, és így szépen kihajtanak, akár az erkélyen is. Azt javaslom, hogy főleg a fajtaválasztásnál mérlegeljünk erősen. Mostanában a cakkos szélű, kócosnak tűnő és más – minket teljesen elvarázsoló szépségű – tulipánok is vásárolhatók a boltokban és az interneten.