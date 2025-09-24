szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kócos, hófehér tulipán...

1 órája

Akár tragédia is lehet! Szakértő figyelmeztet a virághagymák legnagyobb csapdájára

Címkék#Egy kertművész vlogol#virághagyma#tulipán#nárcisz#tavasz#hóvirág

Itt van a nyakunkon a virághagyma dömping, bárki láthatja, aki vásárolni jár nagyobb üzletekbe. Miközben izgatottan turkálok a hálós virághagymahalmok között, azon jár az eszem, miért nem láttam idén azt a kócos, hófehér tulipánt, amit tavaly ősszel ültettem? Egy fantasztikus szakemberrel beszélgettem az őszi tennivalókról.

Keszán-Dopita Tünde

„Amikor becsöngetnek, ültess, amikor kicsöngetnek, szedd fel a hagymát”, mondta mindig a nagymamám. Ma már nem tartja be mindenki ennyire pontosan ezt a régi aranyszabályt, de a virághagyma kerti élete az őszi időszakban biztosan terítékre kerül minden családi házban.

virághagyma
A jól megválasztott és időben elültetett virághagyma éveken át melegítheti fel a szívünket, amikor körbenézünk a kiskertünkben tavasszal.
Fotó: Németh Benjamin / Forrás: Egy kertművész vlogol

A virághagyma ültetés ideje közeledik

Németh Benjámin, a Gellénházán élő okleveles tájépítész és kertművész, aki az „Egy kertművész vlogol” című, méltán népszerű Facebook-oldalt vezeti, segít eligazodni a virághagymákkal kapcsolatos őszi teendőkben.

Németh Benjámin a Vácrátóti Botanikus Kertben
Forrás: Egy kertművész vlogol

A legfontosabb, hogy ilyenkor kell elültetni a tavasszal virágzó hagymásokat, például a hóvirágot, a nárciszt, a jácintot vagy a tulipánt, mondja.  A legtöbben ott hibáznak, hogy nem elég mélyre kerül a hagyma: fontos tipp, hogy mindig a hagyma nagyságának két-háromszoros mélységébe kell ültetni. A másik gyakori hiba a túl korai ültetés. Noha a diszkontáruházakban már szeptember elején kaphatók a hagymák, mégis érdemes kivárni a hűvösebb időt. Ugyanis, ha melegebb talajba tesszük, könnyen kihajtanak idő előtt, és a téli fagyok tönkretehetik a növényt. Én inkább szeptember végétől, október közepétől javaslom az ültetést, egészen az első komolyabb fagyokig, teszi hozzá.

Mindig nézzük meg alaposan a hagymát: feszes legyen, ne puha, és ne legyen rossz szaga, mert az már romlásra utal. Ez ugyanúgy működik, mint amikor vöröshagymát választunk a boltban. Fontos még tudni, hogy például a nárcisz hagymája nagyon hasonlít a vöröshagymához, de mérgező! Ha egy helyen tároljuk az étkezési és az ültetésre váró hagymákat, abból akár tragédia is lehet. 

Ha valaki viszont nem tudja elültetni ősszel a megvásárolt virághagymákat, annak sajnos nem sok esélye marad, mert kiszáradnak, és nem állnak el a következő évig. Ezért fontos, hogy ősszel még a fagyok előtt mindenképp a földbe kerüljenek.

Nincs kertem, nincs tulipánom tavasszal

– Ha valakinek nincs kertje akkor sem kell elcsüggedni és lemondani a gyönyörű hagymás virágokról – folytatja Németh Benjámin. – Nyugodtan lehet ültetni erkélyládába vagy nagyobb cserépbe is. Fontos, hogy a hideghatás meglegyen, tehát kint kell tartani ezeket, de olyan helyen, ahol nem ázhatnak el. Február-márciusban már kezdhetjük öntözni, és így szépen kihajtanak, akár az erkélyen is. Azt javaslom, hogy főleg a fajtaválasztásnál mérlegeljünk erősen. Mostanában a cakkos szélű, kócosnak tűnő és más – minket teljesen elvarázsoló szépségű – tulipánok is vásárolhatók a boltokban és az interneten.

"Mostanában a cakkos szélű, kócosnak tűnő és más – minket teljesen elvarázsoló szépségű – tulipánok is vásárolhatók a boltokban és az interneten."
Fotó: Keszán-Dopita Tünde / Forrás:  Zalai Hírlap

A telt virágú, színátmenetes, különleges tulipánok valóban nagyon látványosak, de többnyire csak egy-két szezonig virágoznak. A klasszikus, egyszínű tulipánfajták – például a Darwin- vagy a Triumph-típus – hosszabb életűek, szaporodnak is, így évről évre visszatérnek a kertünkbe. Ugyanez igaz a nárciszokra: a hagyományos, telt virágú fajták jóval tartósabbak. 

7 érdekesség a virághagymákról

  • Túlélőkapszula a föld alatt: a hagyma a növény raktára: minden tápanyag benne van a következő szezonhoz, ezért képes hónapokig, akár évekig várni a megfelelő időre.
  • Tulipánőrület Hollandiában: a 17. században egy ritka tulipánhagyma ára vetekedett egy amszterdami ház árával.
  • Őshonos szépségek nálunk is: Magyarországon is élnek ritka hagymások: a kockás liliom (Fritillaria meleagris) Magyarországon védett növény, és Zala vármegyében több helyen is előfordul (pl. a Kerka mentén, Csácsbozsokon, a Zala folyó árterén), vagy a tavasszal tömegesen virágzó medvehagyma.
  • Ültetési lasagne: ha több rétegben, egymás fölé ültetjük a hagymákat (pl. alul tulipán, felette jácint, legfelül krókusz), akkor hosszan egymás után nyílnak – így egész tavasszal színes marad a kert.
  • Nem minden hagyma ehető: míg a vöröshagyma és fokhagyma konyhai alap, a nárcisz vagy tulipán hagymája mérgező, régen sajnos keveredtek is a konyhákban.
  • Virágzás után eltűnnek: a hagymások nagy része virágzás után visszahúzódik a föld alá, levelei elszáradnak – valójában ilyenkor töltődnek fel a következő évre.
  • Örök lakók a kertekben: sok hagymás virág évtizedekig megmarad ugyanazon a helyen. Gyakori, hogy egy régi parasztház udvarán még ma is virágzik az ükanya által ültetett tulipán.

A jól megválasztott és időben elültetett virághagymák, éveken át melegíthetik fel a szívünket amikor körbenézünk a kiskertünkben tavasszal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu