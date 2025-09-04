Misztikus erők ideje jön el? – Így hat rád a szeptemberi vérhold

A különböző kultúrákban a vérhold sokféle értelmezése ismert. Egyesek rossz ómenként tekintettek rá, háborút, természeti katasztrófát vagy valamilyen más szerencsétlenséget jósolva. Mások viszont a spirituális megtisztulás vagy újjászületés időszakának tartották.

Vérhold egy teljes holdfogyatkozás során Kojangból, 2022. november 8-án.

Már megint a vérhold – mi is ez?

Vérhold akkor jön létre, amikor teljes holdfogyatkozás van. A Föld a Nap és a Hold közé kerül, és az árnyéka eltakarja a Holdat. A légkörön átszűrődő napfény vöröses árnyalatot ad a Holdnak, innen a „vérhold” elnevezés. A színei az élénkvöröstől a sötétbordóig terjedhetnek, attól függően, mennyi por és szennyeződés van a Föld légkörében.

Ahogyan korábbi cikkünkben megírtuk, a 2025-ös év következő vérholdja szeptember 7-én, késő este és éjjel lesz látható hazánkból. Különlegessége, hogy rendkívül hosszú ideig, mintegy három és fél órán át tart majd.

A falvakban suttogtak, amikor meglátták a vérholdat

A vérhold a zalai falvakban és számos kultúrában baljóslatú jelenségnek számított; a Bibliában is „az idők jeleként” említik, gyakran katasztrófák vagy háborúk előhírnökeként értelmezve, míg a magyar népi hiedelem szerint betegséget, halálesetet vagy háborús vérontást jelezhetett. Bár a földművelésből élő emberek inkább a napra tekintettek és azt vizsgálták, de a hold is fontos szerepet játszott az életükben.

Más hagyományokban azonban a vérhold az átmenet idejét jelenti, amikor könnyebb kapcsolatba lépni a szellemekkel vagy átlépni a láthatatlan világba. Misztikus értelemben a vöröses színe az életet és az áldozatot szimbolizálja, ezért sokan az energiaváltás idejének tekintik ezt az égi jelenséget, amely párkapcsolati és közösségi szinten feszültséget vagy megújulást hozhat.

A vérhold ideje a legalkalmasabb bőrbajok kezelésére

– Az égitestek változásait mindig valamiféle előjelnek tekintették régen, hogy minek az előjeleként, az nagyon változó volt – meséli Kiss Nóra zalai néprajzkutató, a Göcseji Múzeum néprajzos-muzeológusa. – A magyar hitvilágban a holdfogyatkozás tiltotta vagy korlátozta a meszelést, szaporítást, ültetést és vetést, de igen alkalmas időnek tartották féregűzésre [mármint egerek, rágcsálók elűzésére], gyógyításra, mosásra, takarítás megkezdésére. Holdfogyatkozáskor tilos volt a mezőgazdasági munkák végzése,

A népi gyógyászatban a bőrbajok (pl. májfoltok, szeplő, tyúkszem) kezelésére a legalkalmasabb időnek tartották.

Általános elképzelés volt, hogy nap- és holdfogyatkozás idején ezeket az égitesteket valamilyen állat eszi (pl. kutya, farkas, kakas). „Holdfogytakor semminemű vetés nem jó." (Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése)

És mit tegyünk mi, amikor a holdfogyatkozást láthatjuk?

Amellett, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy egy kivételes teljes holdfogyatkozást láthatunk, amely tudományosan ismert jelenség, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Amikor felbukkan a vérhold, érdemes kimenni a szabadba, nyugodt helyről végignézni a látványos égi jelenséget, és közben kicsit elcsendesedni. Ez egy különleges időszak arra, hogy átgondoljuk a kapcsolatainkat, elengedjük a feszültségeket, és új szándékokat fogalmazzunk meg, miközben egyszerűen élvezzük a természet és a hold különleges varázsát.