szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

23°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Három és fél óra

1 órája

Misztikus erők ideje jön el? – Így hat rád a szeptemberi vérhold

Címkék#Holdnak#vérhold jelenség#holdfogyatkozás#természet

Már csak pár nap, és láthatjuk újra a vérholdat, ahogyan vöröses fényben ragyog. Már régóta izgatja az emberi képzeletet a vérhold mint jelenség, mesék és hiedelmek keringenek róla – de mi az igazság?

Keszán-Dopita Tünde

A különböző kultúrákban a vérhold sokféle értelmezése ismert. Egyesek rossz ómenként tekintettek rá, háborút, természeti katasztrófát vagy valamilyen más szerencsétlenséget jósolva. Mások viszont a spirituális megtisztulás vagy újjászületés időszakának tartották. 

Vérhold
Vérhold egy teljes holdfogyatkozás során Kojangból, 2022. november 8-án. 
Forrás: köpönyeg.hu

Már megint a vérhold – mi is ez?

Vérhold akkor jön létre, amikor teljes holdfogyatkozás van. A Föld a Nap és a Hold közé kerül, és az árnyéka eltakarja a Holdat. A légkörön átszűrődő napfény vöröses árnyalatot ad a Holdnak, innen a „vérhold” elnevezés. A színei az élénkvöröstől a sötétbordóig terjedhetnek, attól függően, mennyi por és szennyeződés van a Föld légkörében.

Ahogyan korábbi cikkünkben megírtuk, a 2025-ös év következő vérholdja szeptember 7-én, késő este és éjjel lesz látható hazánkból. Különlegessége, hogy rendkívül hosszú ideig, mintegy három és fél órán át tart majd. 

A falvakban suttogtak, amikor meglátták a vérholdat

A vérhold a zalai falvakban és számos kultúrában baljóslatú jelenségnek számított; a Bibliában is „az idők jeleként” említik, gyakran katasztrófák vagy háborúk előhírnökeként értelmezve, míg a magyar népi hiedelem szerint betegséget, halálesetet vagy háborús vérontást jelezhetett. Bár a földművelésből élő emberek inkább a napra tekintettek és azt vizsgálták, de a hold is fontos szerepet játszott az életükben.

Más hagyományokban azonban a vérhold az átmenet idejét jelenti, amikor könnyebb kapcsolatba lépni a szellemekkel vagy átlépni a láthatatlan világba. Misztikus értelemben a vöröses színe az életet és az áldozatot szimbolizálja, ezért sokan az energiaváltás idejének tekintik ezt az égi jelenséget, amely párkapcsolati és közösségi szinten feszültséget vagy megújulást hozhat.

A vérhold ideje a legalkalmasabb bőrbajok kezelésére

– Az égitestek változásait mindig valamiféle előjelnek tekintették régen, hogy minek az előjeleként, az nagyon változó volt – meséli Kiss Nóra zalai néprajzkutató, a Göcseji Múzeum néprajzos-muzeológusa. – A magyar hitvilágban a holdfogyatkozás tiltotta vagy korlátozta a meszelést, szaporítást, ültetést és vetést, de igen alkalmas időnek tartották féregűzésre [mármint egerek, rágcsálók elűzésére], gyógyításra, mosásra, takarítás megkezdésére. Holdfogyatkozáskor tilos volt a mezőgazdasági munkák végzése, 

  • például trágyahordás, 
  • szántás, 
  • vetés, 
  • tyúkültetés, 
  • virág-, zöldség- vagy gyümölcsfaültetés. 

A népi gyógyászatban a bőrbajok (pl. májfoltok, szeplő, tyúkszem) kezelésére a legalkalmasabb időnek tartották. 

Általános elképzelés volt, hogy nap- és holdfogyatkozás idején ezeket az égitesteket valamilyen állat eszi (pl. kutya, farkas, kakas).  „Holdfogytakor semminemű vetés nem jó." (Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése)

És mit tegyünk mi, amikor a holdfogyatkozást láthatjuk?

Amellett, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy egy kivételes teljes holdfogyatkozást láthatunk, amely tudományosan ismert jelenség, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Amikor felbukkan a vérhold, érdemes kimenni a szabadba, nyugodt helyről végignézni a látványos égi jelenséget, és közben kicsit elcsendesedni. Ez egy különleges időszak arra, hogy átgondoljuk a kapcsolatainkat, elengedjük a feszültségeket, és új szándékokat fogalmazzunk meg, miközben egyszerűen élvezzük a természet és a hold különleges varázsát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu