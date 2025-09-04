1 órája
Misztikus erők ideje jön el? – Így hat rád a szeptemberi vérhold
Már csak pár nap, és láthatjuk újra a vérholdat, ahogyan vöröses fényben ragyog. Már régóta izgatja az emberi képzeletet a vérhold mint jelenség, mesék és hiedelmek keringenek róla – de mi az igazság?
A különböző kultúrákban a vérhold sokféle értelmezése ismert. Egyesek rossz ómenként tekintettek rá, háborút, természeti katasztrófát vagy valamilyen más szerencsétlenséget jósolva. Mások viszont a spirituális megtisztulás vagy újjászületés időszakának tartották.
Már megint a vérhold – mi is ez?
Vérhold akkor jön létre, amikor teljes holdfogyatkozás van. A Föld a Nap és a Hold közé kerül, és az árnyéka eltakarja a Holdat. A légkörön átszűrődő napfény vöröses árnyalatot ad a Holdnak, innen a „vérhold” elnevezés. A színei az élénkvöröstől a sötétbordóig terjedhetnek, attól függően, mennyi por és szennyeződés van a Föld légkörében.
Ahogyan korábbi cikkünkben megírtuk, a 2025-ös év következő vérholdja szeptember 7-én, késő este és éjjel lesz látható hazánkból. Különlegessége, hogy rendkívül hosszú ideig, mintegy három és fél órán át tart majd.
A falvakban suttogtak, amikor meglátták a vérholdat
A vérhold a zalai falvakban és számos kultúrában baljóslatú jelenségnek számított; a Bibliában is „az idők jeleként” említik, gyakran katasztrófák vagy háborúk előhírnökeként értelmezve, míg a magyar népi hiedelem szerint betegséget, halálesetet vagy háborús vérontást jelezhetett. Bár a földművelésből élő emberek inkább a napra tekintettek és azt vizsgálták, de a hold is fontos szerepet játszott az életükben.
Más hagyományokban azonban a vérhold az átmenet idejét jelenti, amikor könnyebb kapcsolatba lépni a szellemekkel vagy átlépni a láthatatlan világba. Misztikus értelemben a vöröses színe az életet és az áldozatot szimbolizálja, ezért sokan az energiaváltás idejének tekintik ezt az égi jelenséget, amely párkapcsolati és közösségi szinten feszültséget vagy megújulást hozhat.
A vérhold ideje a legalkalmasabb bőrbajok kezelésére
– Az égitestek változásait mindig valamiféle előjelnek tekintették régen, hogy minek az előjeleként, az nagyon változó volt – meséli Kiss Nóra zalai néprajzkutató, a Göcseji Múzeum néprajzos-muzeológusa. – A magyar hitvilágban a holdfogyatkozás tiltotta vagy korlátozta a meszelést, szaporítást, ültetést és vetést, de igen alkalmas időnek tartották féregűzésre [mármint egerek, rágcsálók elűzésére], gyógyításra, mosásra, takarítás megkezdésére. Holdfogyatkozáskor tilos volt a mezőgazdasági munkák végzése,
- például trágyahordás,
- szántás,
- vetés,
- tyúkültetés,
- virág-, zöldség- vagy gyümölcsfaültetés.
A népi gyógyászatban a bőrbajok (pl. májfoltok, szeplő, tyúkszem) kezelésére a legalkalmasabb időnek tartották.
Általános elképzelés volt, hogy nap- és holdfogyatkozás idején ezeket az égitesteket valamilyen állat eszi (pl. kutya, farkas, kakas). „Holdfogytakor semminemű vetés nem jó." (Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése)
És mit tegyünk mi, amikor a holdfogyatkozást láthatjuk?
Amellett, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy egy kivételes teljes holdfogyatkozást láthatunk, amely tudományosan ismert jelenség, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Amikor felbukkan a vérhold, érdemes kimenni a szabadba, nyugodt helyről végignézni a látványos égi jelenséget, és közben kicsit elcsendesedni. Ez egy különleges időszak arra, hogy átgondoljuk a kapcsolatainkat, elengedjük a feszültségeket, és új szándékokat fogalmazzunk meg, miközben egyszerűen élvezzük a természet és a hold különleges varázsát.
Egy kis borzongás? - Ekkor lesz látható a vérhold Zalában