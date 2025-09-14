1 órája
Mutatjuk, hol adhat vért Zala vármegyében!
Ezeken a helyszíneken és időpontokban várják a véradókat Zalában szeptember 15 és 19 között.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:
www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 15. 08:00 - 15:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) szeptember 15. 13:00 - 16:00
Nagykanizsa, Nagykanizsa Rendőrség (Király utca 49.) szeptember 16. 10:30 - 12:30
Nagykanizsa, Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete (Sugár u. 28.) szeptember 16. 14:00 - 18:00
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 18. 08:00 - 17:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) szeptember 18. 13:00 - 16:00
Lovászi, Lovászi Művelődési Ház (Lakótelep 83.) szeptember 19. 14:00 - 15:30
Tornyiszentmiklós, Tornyiszentmiklós Művelődési Ház (Béke u 4.) szeptember 19. 16:30 - 18:30
Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és a taj-kártyát.