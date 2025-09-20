1 órája
Mutatjuk, hol adhat vért Zala vármegyében!
Ezeken a helyszíneken és időpontokban várják a véradókat Zalában szeptember 22. és 27. között.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:
www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 22. 08:00 - 15:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) szeptember 22. 13:00 - 16:00
Nagykanizsa, Civil véradás a HSMK-ban Nagykanizsán (Széchenyi tér 5.) szeptember 23. 10:00 - 12:00
Nagykanizsa, PEN Egyetem,Főiskola (Zrínyi Miklós utca 18.) szeptember 23. 14:00 - 18:00
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 25. 08:00 - 17:00
Zalaszentgrót, Művelődési Ház (Batthyány u. 9.) szeptember 26. 09:00 - 17:00
Keszthely, Festetics Kastély (légimentők) (Kastély u. 1.) szeptember 27. 11:00 - 17:00
Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és a taj-kártyát.