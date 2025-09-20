szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentsen életeket!

1 órája

Mutatjuk, hol adhat vért Zala vármegyében!

Címkék#Zala#véradás#időpont

Ezeken a helyszíneken és időpontokban várják a véradókat Zalában szeptember 22. és 27. között.

Zaol.hu

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:
www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 22. 08:00 - 15:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) szeptember 22. 13:00 - 16:00
Nagykanizsa, Civil véradás a HSMK-ban Nagykanizsán (Széchenyi tér 5.) szeptember 23. 10:00 - 12:00
Nagykanizsa, PEN Egyetem,Főiskola (Zrínyi Miklós utca 18.) szeptember 23. 14:00 - 18:00
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 25. 08:00 - 17:00
Zalaszentgrót, Művelődési Ház (Batthyány u. 9.) szeptember 26. 09:00 - 17:00
Keszthely, Festetics Kastély (légimentők) (Kastély u. 1.) szeptember 27. 11:00 - 17:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és a taj-kártyát.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu