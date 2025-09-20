Mutatjuk, hol adhat vért Zala vármegyében!

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:

www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 22. 08:00 - 15:00

Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) szeptember 22. 13:00 - 16:00

Nagykanizsa, Civil véradás a HSMK-ban Nagykanizsán (Széchenyi tér 5.) szeptember 23. 10:00 - 12:00

Nagykanizsa, PEN Egyetem,Főiskola (Zrínyi Miklós utca 18.) szeptember 23. 14:00 - 18:00

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 25. 08:00 - 17:00

Zalaszentgrót, Művelődési Ház (Batthyány u. 9.) szeptember 26. 09:00 - 17:00

Keszthely, Festetics Kastély (légimentők) (Kastély u. 1.) szeptember 27. 11:00 - 17:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és a taj-kártyát.