Mutatjuk, hol adhat vért Zala vármegyében!

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:

www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 15. 08:00 - 15:00

Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) szeptember 15. 13:00 - 16:00

Nagykanizsa, Nagykanizsa Rendőrség (Király utca 49.) szeptember 16. 10:30 - 12:30

Nagykanizsa, Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete (Sugár u. 28.) szeptember 16. 14:00 - 18:00

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) szeptember 18. 08:00 - 17:00

Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) szeptember 18. 13:00 - 16:00

Lovászi, Lovászi Művelődési Ház (Lakótelep 83.) szeptember 19. 14:00 - 15:30

Tornyiszentmiklós, Tornyiszentmiklós Művelődési Ház (Béke u 4.) szeptember 19. 16:30 - 18:30

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz vinni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcím- és a taj-kártyát.