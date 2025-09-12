szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+22
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programdömping

6 órája

Ősszel kezdődik a Balaton igazi szezonja – erről csak kevesen tudnak 

Címkék#Balaton#ősz#vénasszonyok nyara

Az ősz a Balaton titkos évszaka. Aki csak nyáron jár ide, az kimarad abból a hangulatból, amit a vénasszonyok nyara ad: napfény, bor, nyugalom és egy kicsit lassabb, élvezetesebb élet.

Mészáros Annarózsa

Ha valaki azt gondolja, hogy a Balaton csak júniusban, júliusban és augusztusban él, nagyot téved. Szeptemberben és októberben a tó és környéke új arcát mutatja: nyugalmas, színes, sokszor még meleg is, tele hangulatos programokkal. És igen, idén is számíthatunk rá, hogy eljön a vénasszonyok nyara – a szeptemberi napok gyakran olyanok, mintha a nyár csak egy kicsit húzná még tovább a búcsút.

vénasszonyok nyara a Balatonnál
Újra vár minket a vénasszonyok nyara a Balatonnál
Fotó: Mészáros Annarózsa

Milyen időre készüljünk: vénasszonyok nyara a Balatonnál

Szeptember első felében még simán 25–26 °C is lehet, a tóparton sétálva pedig olyan érzésünk támadhat, mintha visszakaptuk volna a nyár legjobb napjait – de a reggelek már friss, 10–15 fokos levegővel ébresztenek. A mostani esős órákat a hétvégén ismét a napsütés veszi át és a hosszú távú előrejelzések szerint is tart még az indián nyár: napos délutánok, 20 fok fölé kúszó hőmérséklet, kellemes borozgatós, kirándulós idő.

Október közepétől a levelek aranyba, pirosba fordulnak, a hőmérséklet lassan 12–15 °C körülire esik, a reggelek pedig már csípősek lehetnek. Aki a nyári tömeg nélkül szeretné élvezni a Balatont, annak most van itt az ideje.

vénasszonyok nyara a Balatonnál
A Ki-Balaton az őszi fényekben még erre is képes: rózsaszínbe öltözik
Fotó: Mészáros Annarózsa

Mit csináljunk szeptemberben és októberben?

Gasztro- és kulturális élmények!

Az ősz egyet jelent a szürettel, a borral és a fesztiválokkal – a Balaton körül pedig akad belőlük bőven.

Badacsonyi Szüret (szeptember 12–14.) – felvonulás, bor, jókedv, zene, balatoni vendégszeretet a hegy lábánál.

Keszthelyi Táncpanoráma (szeptember  11–14.) – táncművészeti élmény a Balaton Színházban.

Gyenesdiási Burgonyafesztivál (szeptember 20.) – főzőversenyek, kézműves portékák, családi programok.

Györök Örök Fesztivál és II. Hungarikum Fesztivál, Balatongyörök (szeptember 20.) – kézműves vásár és helyi finomságok.

Kulturális Örökség Napja és Múzeumok Őszi Éjszakája (szeptember 20.) – Keszthely középkori templomainak nyomában

Pisztráng Fesztivál, Tapolca (szeptember 27-28.) – koncertek, gasztro programok a Malom-tó körül

Gesztenyefesztivál, Keszthely (október 11–12.) – gesztenyés sütemények, tökfaragás és őszi családi kavalkád.

FügeFeszt, Badacsonytomaj (október 10–12.) – mediterrán hangulat, finom falatok és balatoni panoráma.

Mindezek mellé jönnek a kisebb borhegyi piknikek, nyitott pincék, zenés estek – az ősz valójában egy végtelen gasztrokaland a tó körül.

A Badacsonyi Szüret idén is fergeteges bulinak ígérkezik
Fotó: Mészáros Annarózsa

Kirándulások és aktív kikapcsolódás

Ősszel a Balaton-felvidék és Zala lankái talán még szebbek, mint nyáron. Íme néhány ötlet:

Badacsony és a Szent György-hegy – szőlőtőkék között túrázni és közben bort kóstolni: az ősz legszebb ajándéka.

Tihany – a levendula helyett most az aranyló domboldalak és a nyugalom vár.

Szigligeti vár és tanösvények – romantikus panoráma a színes lombkoronák felett.

Kerékpár a tó körül – szeptemberben még kényelmes, kevesebb az autó, kellemes a klíma.

Kis-Balaton – páratlan madárvilág, nádasok és természetfotós élmények.

Hévíz, Kehidakustány és Zalakaros – ha az idő hűvösebbre fordul, irány a gyógyvíz és a wellness.

vénasszonyok nyara a Balatonnál
A ködös Fenyves Allé maga a misztikum
Fotó: Mészáros Annarózsa

Miért érdemes ősszel Balatonra jönni?

  • nincs tömeg a strandokon, a sétányokon és a pincékben,
  • a természet színei festői kulisszát adnak,
  • a balatoni programok sokszínűek: szüret, bor, gasztro, művészet,
  • és ott van a tó, ami ősszel különösen varázslatos – a nyugodt víztükörben a szőlőhegyek és a vöröses fények tükröződnek.

A Festetics-örökség a régió kultúrájának kiemelkedő értéke. Az év 365 napján legyen nyári idő vagy épp borongós, esős nap a 20 pontos listából mindig találhatunk valamit, amit felfedezhetünk!

  1. Helikon Kastélymúzeum Keszthelyen (Festetics-kastély, Hintókiállítás, Vadászati kiállítás, Történelmi modellvasút-kiállítás, Amazon Ház Látogatóközpont, Pálmaház, Madárpark, Történelmi Játszóház)
  2. Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely Keszthelyen
  3. A keszthelyi Fő tér Szentháromság szobra
  4. Festetics Kristóf és György nyughelye a Fő téri Magyarok Nagyasszonya templomban
  5. Balatoni Múzeum
  6. Helikon Park és Helikon-emlékmű
  7. Festetics Mauzóleum a Szent Miklós temetőben
  8. Fenyves Allé
  9. Fenékpusztai Festetics Majorság
  10. Schulhof sétány Hévízen
  11. Festetics Imre Élményközpont Gyenesdiáson
  12. Festetics Füvészkert-Herbárium és Diási Vízimalom
  13. A Festetics Vágta helyszíne Gyenesdiáson
  14. Festetics-kilátó (felújítás alatt van jelenleg) a gyenesdiási Nagymező fölött
  15. Helikon Taverna "Da Bibere" kiállítás Vonyarcvashegyen
  16. Lady Hamilton emlékhely a Szépkilátónál
  17. Tátika-vár Zalaszántón
  18. Rezi vár a Meleg-hegyen
  19. Csillagvár Balatonszentgyörgyön
  20. Dégi Festetics-kastély
vénasszonyok nyara a Balatonnál
Az impozáns Festetics Mauzóleum a keszthelyi Szent Miklós temetőben látható
Fotó: Mészáros Annarózsa

Az ősz a Balaton titkos évszaka. Aki csak nyáron jár ide, az kimarad abból a hangulatból, amit a vénasszonyok nyara ad: napfény, bor, nyugalom és egy kicsit lassabb, élvezetesebb élet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu