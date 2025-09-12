Ősszel kezdődik a Balaton igazi szezonja – erről csak kevesen tudnak 

Ha valaki azt gondolja, hogy a Balaton csak júniusban, júliusban és augusztusban él, nagyot téved. Szeptemberben és októberben a tó és környéke új arcát mutatja: nyugalmas, színes, sokszor még meleg is, tele hangulatos programokkal. És igen, idén is számíthatunk rá, hogy eljön a vénasszonyok nyara – a szeptemberi napok gyakran olyanok, mintha a nyár csak egy kicsit húzná még tovább a búcsút.

Újra vár minket a vénasszonyok nyara a Balatonnál

Fotó: Mészáros Annarózsa

Milyen időre készüljünk: vénasszonyok nyara a Balatonnál

Szeptember első felében még simán 25–26 °C is lehet, a tóparton sétálva pedig olyan érzésünk támadhat, mintha visszakaptuk volna a nyár legjobb napjait – de a reggelek már friss, 10–15 fokos levegővel ébresztenek. A mostani esős órákat a hétvégén ismét a napsütés veszi át és a hosszú távú előrejelzések szerint is tart még az indián nyár: napos délutánok, 20 fok fölé kúszó hőmérséklet, kellemes borozgatós, kirándulós idő.

Október közepétől a levelek aranyba, pirosba fordulnak, a hőmérséklet lassan 12–15 °C körülire esik, a reggelek pedig már csípősek lehetnek. Aki a nyári tömeg nélkül szeretné élvezni a Balatont, annak most van itt az ideje.

A Ki-Balaton az őszi fényekben még erre is képes: rózsaszínbe öltözik

Fotó: Mészáros Annarózsa

Mit csináljunk szeptemberben és októberben?

Gasztro- és kulturális élmények!

Az ősz egyet jelent a szürettel, a borral és a fesztiválokkal – a Balaton körül pedig akad belőlük bőven.

Badacsonyi Szüret (szeptember 12–14.) – felvonulás, bor, jókedv, zene, balatoni vendégszeretet a hegy lábánál.

Keszthelyi Táncpanoráma (szeptember 11–14.) – táncművészeti élmény a Balaton Színházban.

Gyenesdiási Burgonyafesztivál (szeptember 20.) – főzőversenyek, kézműves portékák, családi programok.

Györök Örök Fesztivál és II. Hungarikum Fesztivál, Balatongyörök (szeptember 20.) – kézműves vásár és helyi finomságok.

Kulturális Örökség Napja és Múzeumok Őszi Éjszakája (szeptember 20.) – Keszthely középkori templomainak nyomában

Pisztráng Fesztivál, Tapolca (szeptember 27-28.) – koncertek, gasztro programok a Malom-tó körül

Gesztenyefesztivál, Keszthely (október 11–12.) – gesztenyés sütemények, tökfaragás és őszi családi kavalkád.