Ősszel kezdődik a Balaton igazi szezonja – erről csak kevesen tudnak
Az ősz a Balaton titkos évszaka. Aki csak nyáron jár ide, az kimarad abból a hangulatból, amit a vénasszonyok nyara ad: napfény, bor, nyugalom és egy kicsit lassabb, élvezetesebb élet.
Ha valaki azt gondolja, hogy a Balaton csak júniusban, júliusban és augusztusban él, nagyot téved. Szeptemberben és októberben a tó és környéke új arcát mutatja: nyugalmas, színes, sokszor még meleg is, tele hangulatos programokkal. És igen, idén is számíthatunk rá, hogy eljön a vénasszonyok nyara – a szeptemberi napok gyakran olyanok, mintha a nyár csak egy kicsit húzná még tovább a búcsút.
Milyen időre készüljünk: vénasszonyok nyara a Balatonnál
Szeptember első felében még simán 25–26 °C is lehet, a tóparton sétálva pedig olyan érzésünk támadhat, mintha visszakaptuk volna a nyár legjobb napjait – de a reggelek már friss, 10–15 fokos levegővel ébresztenek. A mostani esős órákat a hétvégén ismét a napsütés veszi át és a hosszú távú előrejelzések szerint is tart még az indián nyár: napos délutánok, 20 fok fölé kúszó hőmérséklet, kellemes borozgatós, kirándulós idő.
Október közepétől a levelek aranyba, pirosba fordulnak, a hőmérséklet lassan 12–15 °C körülire esik, a reggelek pedig már csípősek lehetnek. Aki a nyári tömeg nélkül szeretné élvezni a Balatont, annak most van itt az ideje.
Mit csináljunk szeptemberben és októberben?
Gasztro- és kulturális élmények!
Az ősz egyet jelent a szürettel, a borral és a fesztiválokkal – a Balaton körül pedig akad belőlük bőven.
Badacsonyi Szüret (szeptember 12–14.) – felvonulás, bor, jókedv, zene, balatoni vendégszeretet a hegy lábánál.
Keszthelyi Táncpanoráma (szeptember 11–14.) – táncművészeti élmény a Balaton Színházban.
Gyenesdiási Burgonyafesztivál (szeptember 20.) – főzőversenyek, kézműves portékák, családi programok.
Györök Örök Fesztivál és II. Hungarikum Fesztivál, Balatongyörök (szeptember 20.) – kézműves vásár és helyi finomságok.
Kulturális Örökség Napja és Múzeumok Őszi Éjszakája (szeptember 20.) – Keszthely középkori templomainak nyomában
Pisztráng Fesztivál, Tapolca (szeptember 27-28.) – koncertek, gasztro programok a Malom-tó körül
Gesztenyefesztivál, Keszthely (október 11–12.) – gesztenyés sütemények, tökfaragás és őszi családi kavalkád.
FügeFeszt, Badacsonytomaj (október 10–12.) – mediterrán hangulat, finom falatok és balatoni panoráma.
Mindezek mellé jönnek a kisebb borhegyi piknikek, nyitott pincék, zenés estek – az ősz valójában egy végtelen gasztrokaland a tó körül.
Kirándulások és aktív kikapcsolódás
Ősszel a Balaton-felvidék és Zala lankái talán még szebbek, mint nyáron. Íme néhány ötlet:
Badacsony és a Szent György-hegy – szőlőtőkék között túrázni és közben bort kóstolni: az ősz legszebb ajándéka.
Tihany – a levendula helyett most az aranyló domboldalak és a nyugalom vár.
Szigligeti vár és tanösvények – romantikus panoráma a színes lombkoronák felett.
Kerékpár a tó körül – szeptemberben még kényelmes, kevesebb az autó, kellemes a klíma.
Kis-Balaton – páratlan madárvilág, nádasok és természetfotós élmények.
Hévíz, Kehidakustány és Zalakaros – ha az idő hűvösebbre fordul, irány a gyógyvíz és a wellness.
Miért érdemes ősszel Balatonra jönni?
- nincs tömeg a strandokon, a sétányokon és a pincékben,
- a természet színei festői kulisszát adnak,
- a balatoni programok sokszínűek: szüret, bor, gasztro, művészet,
- és ott van a tó, ami ősszel különösen varázslatos – a nyugodt víztükörben a szőlőhegyek és a vöröses fények tükröződnek.
A Festetics-örökség a régió kultúrájának kiemelkedő értéke. Az év 365 napján legyen nyári idő vagy épp borongós, esős nap a 20 pontos listából mindig találhatunk valamit, amit felfedezhetünk!
- Helikon Kastélymúzeum Keszthelyen (Festetics-kastély, Hintókiállítás, Vadászati kiállítás, Történelmi modellvasút-kiállítás, Amazon Ház Látogatóközpont, Pálmaház, Madárpark, Történelmi Játszóház)
- Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely Keszthelyen
- A keszthelyi Fő tér Szentháromság szobra
- Festetics Kristóf és György nyughelye a Fő téri Magyarok Nagyasszonya templomban
- Balatoni Múzeum
- Helikon Park és Helikon-emlékmű
- Festetics Mauzóleum a Szent Miklós temetőben
- Fenyves Allé
- Fenékpusztai Festetics Majorság
- Schulhof sétány Hévízen
- Festetics Imre Élményközpont Gyenesdiáson
- Festetics Füvészkert-Herbárium és Diási Vízimalom
- A Festetics Vágta helyszíne Gyenesdiáson
- Festetics-kilátó (felújítás alatt van jelenleg) a gyenesdiási Nagymező fölött
- Helikon Taverna "Da Bibere" kiállítás Vonyarcvashegyen
- Lady Hamilton emlékhely a Szépkilátónál
- Tátika-vár Zalaszántón
- Rezi vár a Meleg-hegyen
- Csillagvár Balatonszentgyörgyön
- Dégi Festetics-kastély
