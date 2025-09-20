szeptember 20., szombat

Beindult a szezon

30 perce

Itt a vargányadömping – de ezt a gombafajtát meg ne próbáld hazavinni! (galéria)

Címkék#gombafaj#gombászcsoport#császárgalóca

Már a tavasz is gyengén muzsikált, a forró nyár meg az ember kedvét is elvette az erdőjárástól, így csak az őszben bízhattunk. Szeptember elején megjött az eső, ezzel Zalába is megérkezett a gombaszezon. Beindult a vargánya is.

Antal Lívia

Jó néhány gombafaj kezdte megmutatni magát, közte a vargánya is, amely a közösségi média gombászcsoportjainak posztjai szerint az ország más tájain már korábban megjelent. A vargányák nagy rejtőzködők, főleg, ha még kicsik. Éles szem, egyesek szerint hetedik érzék kell ahhoz, hogy rájuk leljünk az avarban, mivel hasonló a színük. 

Vargánya, Zalában is beindult.
Vargánya. Sokáig késlekedett, de végre itt van Zalában is.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vargánya: gyakorta nincs egyedül

Aranyszabály, ha egyet találsz, nézz körül, mert ott lehetnek társai. Ha a szerencse teljesen melléd áll, akkor egy egész boszorkánykörre lelhetsz. A csapadék hatására a vargánya gyors növekedésnek indul, mint most is. Kalapja akár 40 cm-esre is megnőhet, már messziről látszik. Csak ne jöjjön annyi ember az erdőbe, amit a vargánya hírére nem lehet megúszni. Vannak, akik teli kosarakkal térnek haza, míg mások szerényebb felhozatallal. 

Vargánya, Zalában is beindult.
Fiatal császárgalóca, hagyd a helyén, mert védett!
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ezt kell tudni az erdei gombák gyűjtéséről

A vargánya mellett még sok ehető és nem ehető gombafaj lábra kelt szeptemberben. Ha valamelyikben nem vagy biztos, tedd külön kosárba. A legfőbb szabály, hogy az egész zsákmányt mindig mutasd meg gombaszakellenőrnek! Mennyiségi korlátozás is van, amely két kilóban állapítja meg a napi mennyiséget. Pénztárcát érintő szabály az, hogy a védett gombafajokat nem szabad leszedni. A vargánya a gombák királya, mégis császár ül a trónon. Mégpedig a császárgalóca, amely védett gombafaj, természetvédelmi értéke ötezer forint.

Beindult a gombaszezon

Fotók: Antal Lívia

 

