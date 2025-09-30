szeptember 30., kedd

A vargánya egészséges

34 perce

Kilójáért vagyonokat fizetnek Olaszországban – nálunk erdőben szedhető

vargánya világ egészségügyi hatások gomba erdő

Az őszi erdőkben barangolva, a zalai gombászok egyik legnagyobb kincse a gomba. Illatos, húsos, a legfinomabb vadgombás ételek titka viszont egyértelműen a vargánya.

Keszán-Dopita Tünde

De kevesen tudják, hogy a királyvargánya nemcsak a konyhában király, hanem a laboratóriumban is: tudósok szerint tele van olyan anyagokkal, amelyek az immunrendszert erősítik, sőt egyes betegségek megelőzésében is szerepet játszhatnak. De hogy az egészségünkre is hat a vargánya? Sok nemzetközi kutatás árulkodik jótékony hatásairól.

Vargánya. Sokáig késlekedett, de végre itt van Zalában is.
Vargánya. Sokáig késlekedett, de végre itt van Zalában is.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A vargánya kilóját a világpiacon is drágán mérik

Nemcsak Zalában indulnak kosárral az erdőbe a gombászok, bár van, ahol esélyük sincs találni. A vargánya a világ számos országában keresett finomság, különleges aromája és alacsony kalóriatartalma miatt. Egy gombászcsoport beszámolója szerint Olaszország déli vidékein a friss vargánya kilójáért akár 25–50 eurót is elkérnek, míg szárítva ez az ár elérheti a 60–250 eurót is. Ez utóbbi nem meglepő, hiszen szárítás közben a gomba nagyot veszít a súlyából, míg íze és tápanyagai koncentrálódnak.

Vargánya
A vargányát valószínűleg évezredek óta gyűjtik, de csak a közelmúltban derült ki, milyen gazdag tápanyagforrás.
Fotó: Gerencsér Ibolya

Miért nem lehet termesztett vargányát kapni?

Sokan álmodoznak arról, hogy otthon, egy készletből neveljenek vargányát, de ez ma még lehetetlen. A gomba szoros szimbiózisban él bizonyos fafajok gyökereivel, enélkül nem fejlődik. Ezért marad a hagyományos út: a természet ajándékaként kell rátalálni, majd a piacon megvásárolni.

Az Őrségben él családjával Horváth Csaba gombaszakértő, aki gyerekkora óta járja fáradhatatlanul a környező erdőket. Már tízéves koromban is ugyanott szedtem a vargányát, ahol ma. Az a különbség, hogy 8-10 méterrel elhúzódott a termőterület. A gyökérkapcsolt gombák mintegy összeházasodnak bizonyos fatípusokkal, és „míg a halál el nem választ – holtomiglan-holtodiglan” együtt élnek. A hifák (gombafonalak) a tápanyag felé mennek folyamatosan, és ahol nincs tápanyag, ott elhalnak.Aki sokat jár az erdőn, mindig látja ezeket a természetes rendeződéseket. 

A tudomány is felfigyelt rá

A vargányát valószínűleg évezredek óta gyűjtik, de csak a közelmúltban derült ki, milyen gazdag tápanyagforrás. Egy különleges vegyületet, az ergotioneint (ERG) is nagy mennyiségben tartalmazza – és a mérések szerint a második legmagasabb forrás a gombák között. Ez az anyag a tudósok szerint akár a „15. vitamin” is lehet, mivel létfontosságú a szervezetnek, de nem tudjuk előállítani magunkban. Hiánya több súlyos betegségben is kimutatható volt.

A vargánya ezen felül gazdag fehérjékben, ásványi anyagokban – például rézben, vasban, cinkben –, valamint B-vitaminokban és C-vitaminban. A benne található bioaktív vegyületek antioxidáns, daganatellenes, gyulladáscsökkentő, májvédő és immunerősítő hatásokat mutattak ki a laboratóriumban.

Mi a vargányát mindenféle formában fogyasztjuk. – folytatja Horváth Csaba. Sütve, főzve, savanyítva, szárítva használjuk a konyhánkban. Tünde a feleségem néha többféle gombából készít színes és igen finom és egészséges savanyúságot. Kerül bele még rizike, gereben gomba, sötét trombita gomba, vargánya, lila pereszke is. A vargánya konkrét egészségügyi hatásairól nem tudok ugyan beszámolni, de biztosan állíthatom, hogy hál’istennek egészségesek vagyunk.

Zalai kosárban, világtrendek nyomában

Miközben a világ tudósai a vargánya titkait kutatják, a zalai erdőkben minden ősszel ugyanaz a kép fogadja a sétálót: családok kosárral a kezükben keresik az erdők királyát. Nálunk a vargánya nem luxuscikk, hanem a természet közelségének egyik legszebb ajándéka. Talán ezért is ízlik annyira: nemcsak finom, hanem összeköt bennünket az erdővel és a hagyományainkkal.

 

