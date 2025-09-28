7 órája
Hogyan "született" régen az iparos? A vándorlókönyvek sok mindenről árulkodnak
A mesterlegények a vándorlásukat és a különböző városokban eltöltött tanulóidejüket vándorlókönyvvel bizonyították a hivatalos elöljáróságok előtt. Ezen úti okmányok értékes történeti forrásnak számítanak, ugyanis részletes személyleírást kaphatunk az iparűző legényekről, valamint vándorlókönyvbe igazolásokat kiállító mesterekről, műhelyekről.
Vándorlókönyv 1843-ból
Magyarországon a legények vándorlásáról már a 14. század óta van tudomásunk. A felszabadult legény a céhbe való felvétel(kérés) előtt köteles volt tanulóidejét vándorlással tölteni. Ez általában három évet jelentett, amelynek keretén belül a fiatalok jobban megismerhették szakmájukat, valamint távoli vidékeken is tanulmányozhatták a mesterségük helyi sajátosságait. A 18. századtól kezdve vezette be a Magyar Királyi Helytartótanács a Kundschaft-ot (vándorlevelet), amely egyfajta útlevélként is működött, ugyanis az örökös tartományokba való utazás során ezzel tudták magukat igazolni az érintettek. A Kundschaft nem összefüggő lapokból állt, hanem külön papírra írt, aláírt és pecséttel megerősített okmány volt. Helyét egy 1816. évi helytartótanácsi rendelet alapján a németül Wanderbuchnak nevezett vándorlókönyv vette át. A Kundschaft és a vándorlókönyv között voltak különbségek, ugyanis az utóbbit jobban lehetett személyazonosításra használni, továbbá egy iratban lehetett látni a mesterlegények vándorlásának irányát, munkavállalásainak helyét, időtartamát, valamint hatósági ellenőrzésüket is. A két úti okmányt több évig még egyidejűleg adták ki, csak 1829-ben törölték el a Kundschaft-ok vándorlási éveket bizonyító igazoló jogát. Kezdetben nem voltak egységes formai és tartalmi előírásai a vándorlókönyveknek. Az 1826. március 28-i helytartótanácsi rendelet szerint a vándorlókönyveket csak a törvényhatóság engedélyével, meghatározott számban és szöveggel lehetett kinyomtatni. Az okmányban a következőket kellett feltüntetni (a sorrendben és a megfogalmazásban is lehettek eltérések). „1. A vándorlónak a császári királyi tartományokat legfelsőbb engedelem nélkül elhagyni nem szabad. 2. Ezen vándorlókönyvnek jól gondját viselni, és azt minden helység elöljáróságánál megnézés végett bemutatni tartozik. 3. A megengedett három esztendei vándorlóidejét hasznos munkában eltölteni, s arról hiteles bizonyító levelét ezen vándorlókönyvbe beírattatni. 4. Minden esztendőben a születése helyének elöljáróságát az ő hollétéről tudósítani köteles. 5. A vándorlóidejének elmúltával hazájába visszatérni, hol ezen vándorlókönyvvel, mint az elvégzett vándorlásának hiteles bizonyságával, mely nélkül mesterré sem lehet; magát az elöljáróságnál béjelenteni tartozik. 6. Aki ezen vándorlólevelet nevezetes részben meghamisítani, avagy megcsonkítani merészelné, az az első tisztviselő által keményen fog megbüntettetni.” Az előbbi hat pont a későbbiekben további megjegyzésekkel is bővült.
Vándorlókönyvek Zalában
A Zala Vármegyei Levéltár több vándorlókönyvet őriz, amelyeket szinte mind máshol nyomtattak ki: például Budán, a Királyi Magyar Universitas Könyvnyomtató Házában (azaz az egyetemi nyomdában); Sopronban, Lenck Sámuelnél; Nagykanizsán, Wajdits János könyvkötőnél. A legtöbb úti okmány 48 – ritkábban 18 és 64 – oldalból állt. Méretük 10x16 cm volt, borítójukat színes mintákkal díszítették a nyomdászok. A vándorlókönyvek két nyelven íródtak: magyarul és németül. Az első két oldalon szerepelt a dokumentum megnevezése: vándorlókönyv, valamint Wanderbuch, alatta utalás az 1816. évi helytartótanácsi rendeletre, továbbá a magyar királyi és az osztrák birodalmi címer is. Ezután következett a mesterlegény „személyes leírása”, amely a következőket tartalmazta: keresztnév, vezetéknév, születési hely, kor, hit, állapot, mesterség, termet, haj, szem, orr, különös jelek. Ez a későbbiekben még több ismertetőjeggyel egészült ki, úgymint a homlok, szemöldök, száj, bajusz, szakáll, valamint a „tulajdon saját kezű aláírása” is. A továbbiakban a szabályokról olvashatunk a vándorlókönyvben, majd a mesterek és a hatóságok bejegyzései tették ki a könyv nagy részét.
Zalaegerszegtől Nagyszebenig
Nemes Ágoston Károly nemesapáti születésű könyvkötő legény vándorlókönyvében is egész jól végigkövethető a vándorlásának az útja. Ő az országhatáron belül maradt, Zalaegerszegről indult és 1856-ra eljutott egészen Nagyszebenig. Az első mestere így jellemezte a nála végzett munkáját: „Hogy nemes Ágoston Károly nálam 20 hetekig dolgozott, mely idő alatt magát rendesen viselte, bizonyítom. Zalaegerszegen, november 14-én 1844-ben. Fliszár József könyvkötő mester.” A mesterlegényeknek jelezniük kellett az utazási szándékukat azoknak a településeknek az elöljárósága felé, ahol éppen a tanulóidejüket töltötték. Így történt Ágoston esetében is: „Utazik Győrből Zalaegerszegre, 1844. október 14-én. Fábián János hites jegyző.” Ezután a könyvkötő legény járt Győrben, Szombathelyen, Veszprémben, Gyöngyösön, Pápán, Pesten, Hőgyészen, Baján, Halason, Gyulán, Aradon, Nagyenyeden, Kolozsvárott, Szászvárosban és végül Nagyszebenben.
Vízbe fulladt Zalabérben
Vig György hahóti származású lakatoslegény 1848-ban kezdte el különböző városokban töltött tanulóidejét. Vándorlása során a következő településeket érintette: Nagykanizsa, Keszthely, Veszprém, Pápa, Sopron, Sümeg, Jánosháza és Zalaegerszeg. 1854-ben valamilyen okból kifolyólag a Zalaegerszegi Császári Királyi Szolgabírói Hivatalhoz került Vig György úti okmánya, amelyet a hatóság egészen 1860-ig őrzött. Ebben az évben küldték a vándorlókönyvet a Pacsai Császári Szolgabírói Hivatalhoz (ide tartozott Hahót) további intézkedés végett, mert a tulajdonosa évek óta nem jelentkezett érte. Vig György további sorsáról nincs információm, nem úgy, mint Machlup Adolf kismartoni péklegény életének tragikus végéről. Ő 1856-ban vízbe fulladt Zalabérben, vándorlókönyvét a zalabéri kerületi jegyzőség őrizte meg, és juttatta el a zalaegerszegi szolgabírói hivatalhoz. Machlup Adolf útvonala nagyon érdekes volt, hiszen eljutott Bécsbe, Prágába és az osztrák örökös tartományok más területeire is. A vándorlóideje nagyrészt a neoabszolutizmus idejére (az 1848–49-es szabadságharc leverése utáni önkényuralmi korszakra) esett, amely éveket az emberek fokozott ellenőrzése jellemezte. Ez a vándorlókönyvéből is jól kiolvasható, ugyanis helyszínváltoztatásra irányuló szándékát a császári királyi katonai szervnek is jeleznie kellett. Például 1851-ben az eisenstadti (kismartoni) császári királyi katonai parancsnokság engedélyezte továbbutazását Veszprémbe.
1859-ben eltörölték
A mesterlegények vándorlási kötelezettségét 1859-ben eltörölték, de ezután is adtak ki vándorlókönyveket a hatóságok. A céhrendszer 1872-es megszűnése után ezen úti okmányok kiadása okafogyottá vált. A vándorlókönyveket ma múzeumok és levéltárak őrizik, kutatásuk segítséget nyújthat a céhes ipar és az adott helyi társadalom történetének mélyebb megismeréséhez.