Hogyan "született" régen az iparos? A vándorlókönyvek sok mindenről árulkodnak

Vig György személyi adatai a vándorlókönyvben. Forrás: Zala Vármegyei Levéltár

Vándorlókönyvek Zalában

A Zala Vármegyei Levéltár több vándorlókönyvet őriz, amelyeket szinte mind máshol nyomtattak ki: például Budán, a Királyi Magyar Universitas Könyvnyomtató Házában (azaz az egyetemi nyomdában); Sopronban, Lenck Sámuelnél; Nagykanizsán, Wajdits János könyvkötőnél. A legtöbb úti okmány 48 – ritkábban 18 és 64 – oldalból állt. Méretük 10x16 cm volt, borítójukat színes mintákkal díszítették a nyomdászok. A vándorlókönyvek két nyelven íródtak: magyarul és németül. Az első két oldalon szerepelt a dokumentum megnevezése: vándorlókönyv, valamint Wanderbuch, alatta utalás az 1816. évi helytartótanácsi rendeletre, továbbá a magyar királyi és az osztrák birodalmi címer is. Ezután következett a mesterlegény „személyes leírása”, amely a következőket tartalmazta: keresztnév, vezetéknév, születési hely, kor, hit, állapot, mesterség, termet, haj, szem, orr, különös jelek. Ez a későbbiekben még több ismertetőjeggyel egészült ki, úgymint a homlok, szemöldök, száj, bajusz, szakáll, valamint a „tulajdon saját kezű aláírása” is. A továbbiakban a szabályokról olvashatunk a vándorlókönyvben, majd a mesterek és a hatóságok bejegyzései tették ki a könyv nagy részét.

Hatósági bejegyzések egy vándorlókönyvben. Forrás: Zala Vármegyei Levéltár

Zalaegerszegtől Nagyszebenig

Nemes Ágoston Károly nemesapáti születésű könyvkötő legény vándorlókönyvében is egész jól végigkövethető a vándorlásának az útja. Ő az országhatáron belül maradt, Zalaegerszegről indult és 1856-ra eljutott egészen Nagyszebenig. Az első mestere így jellemezte a nála végzett munkáját: „Hogy nemes Ágoston Károly nálam 20 hetekig dolgozott, mely idő alatt magát rendesen viselte, bizonyítom. Zalaegerszegen, november 14-én 1844-ben. Fliszár József könyvkötő mester.” A mesterlegényeknek jelezniük kellett az utazási szándékukat azoknak a településeknek az elöljárósága felé, ahol éppen a tanulóidejüket töltötték. Így történt Ágoston esetében is: „Utazik Győrből Zalaegerszegre, 1844. október 14-én. Fábián János hites jegyző.” Ezután a könyvkötő legény járt Győrben, Szombathelyen, Veszprémben, Gyöngyösön, Pápán, Pesten, Hőgyészen, Baján, Halason, Gyulán, Aradon, Nagyenyeden, Kolozsvárott, Szászvárosban és végül Nagyszebenben.