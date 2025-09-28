szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Levéltár

2 órája

Hogyan "született" régen az iparos? A vándorlókönyvek sok mindenről árulkodnak

Címkék#vándorkönyv#okmány#levéltár

A mesterlegények a vándorlásukat és a különböző városokban eltöltött tanulóidejüket vándorlókönyvvel bizonyították a hivatalos elöljáróságok előtt. Ezen úti okmányok értékes történeti forrásnak számítanak, ugyanis részletes személyleírást kaphatunk az iparűző legényekről, valamint vándorlókönyvbe igazolásokat kiállító mesterekről, műhelyekről.

Bojt-Tóth Orsolya
Hogyan "született" régen az iparos? A vándorlókönyvek sok mindenről árulkodnak

Vándorlókönyv 1843-ból

Magyarországon a legények vándorlásáról már a 14. század óta van tudomásunk. A felszabadult legény a céhbe való felvétel(kérés) előtt köteles volt tanulóidejét vándorlással tölteni. Ez általában három évet jelentett, amelynek keretén belül a fiatalok jobban megismerhették szakmájukat, valamint távoli vidékeken is tanulmányozhatták a mesterségük helyi sajátosságait. A 18. századtól kezdve vezette be a Magyar Királyi Helytartótanács a Kundschaft-ot (vándorlevelet), amely egyfajta útlevélként is működött, ugyanis az örökös tartományokba való utazás során ezzel tudták magukat igazolni az érintettek. A Kundschaft nem összefüggő lapokból állt, hanem külön papírra írt, aláírt és pecséttel megerősített okmány volt. Helyét egy 1816. évi helytartótanácsi rendelet alapján a németül Wanderbuchnak nevezett vándorlókönyv vette át. A Kundschaft és a vándorlókönyv között voltak különbségek, ugyanis az utóbbit jobban lehetett személyazonosításra használni, továbbá egy iratban lehetett látni a mesterlegények vándorlásának irányát, munkavállalásainak helyét, időtartamát, valamint hatósági ellenőrzésüket is. A két úti okmányt több évig még egyidejűleg adták ki, csak 1829-ben törölték el a Kundschaft-ok vándorlási éveket bizonyító igazoló jogát. Kezdetben nem voltak egységes formai és tartalmi előírásai a vándorlókönyveknek. Az 1826. március 28-i helytartótanácsi rendelet szerint a vándorlókönyveket csak a törvényhatóság engedélyével, meghatározott számban és szöveggel lehetett kinyomtatni. Az okmányban a következőket kellett feltüntetni (a sorrendben és a megfogalmazásban is lehettek eltérések). „1. A vándorlónak a császári királyi tartományokat legfelsőbb engedelem nélkül elhagyni nem szabad. 2. Ezen vándorlókönyvnek jól gondját viselni, és azt minden helység elöljáróságánál megnézés végett bemutatni tartozik. 3. A megengedett három esztendei vándorlóidejét hasznos munkában eltölteni, s arról hiteles bizonyító levelét ezen vándorlókönyvbe beírattatni. 4. Minden esztendőben a születése helyének elöljáróságát az ő hollétéről tudósítani köteles. 5. A vándorlóidejének elmúltával hazájába visszatérni, hol ezen vándorlókönyvvel, mint az elvégzett vándorlásának hiteles bizonyságával, mely nélkül mesterré sem lehet; magát az elöljáróságnál béjelenteni tartozik. 6. Aki ezen vándorlólevelet nevezetes részben meghamisítani, avagy megcsonkítani merészelné, az az első tisztviselő által keményen fog megbüntettetni.” Az előbbi hat pont a későbbiekben további megjegyzésekkel is bővült.  

vándorlókönyv
Vig György személyi adatai a vándorlókönyvben. Forrás: Zala Vármegyei Levéltár 

Vándorlókönyvek Zalában

A Zala Vármegyei Levéltár több vándorlókönyvet őriz, amelyeket szinte mind máshol nyomtattak ki: például Budán, a Királyi Magyar Universitas Könyvnyomtató Házában (azaz az egyetemi nyomdában); Sopronban, Lenck Sámuelnél; Nagykanizsán, Wajdits János könyvkötőnél. A legtöbb úti okmány 48 – ritkábban 18 és 64 – oldalból állt. Méretük 10x16 cm volt, borítójukat színes mintákkal díszítették a nyomdászok. A vándorlókönyvek két nyelven íródtak: magyarul és németül. Az első két oldalon szerepelt a dokumentum megnevezése: vándorlókönyv, valamint Wanderbuch, alatta utalás az 1816. évi helytartótanácsi rendeletre, továbbá a magyar királyi és az osztrák birodalmi címer is. Ezután következett a mesterlegény „személyes leírása”, amely a következőket tartalmazta: keresztnév, vezetéknév, születési hely, kor, hit, állapot, mesterség, termet, haj, szem, orr, különös jelek. Ez a későbbiekben még több ismertetőjeggyel egészült ki, úgymint a homlok, szemöldök, száj, bajusz, szakáll, valamint a „tulajdon saját kezű aláírása” is. A továbbiakban a szabályokról olvashatunk a vándorlókönyvben, majd a mesterek és a hatóságok bejegyzései tették ki a könyv nagy részét. 

Hatósági bejegyzések egy vándorlókönyvben. Forrás: Zala Vármegyei Levéltár 

Zalaegerszegtől Nagyszebenig

Nemes Ágoston Károly nemesapáti születésű könyvkötő legény vándorlókönyvében is egész jól végigkövethető a vándorlásának az útja. Ő az országhatáron belül maradt, Zalaegerszegről indult és 1856-ra eljutott egészen Nagyszebenig. Az első mestere így jellemezte a nála végzett munkáját: „Hogy nemes Ágoston Károly nálam 20 hetekig dolgozott, mely idő alatt magát rendesen viselte, bizonyítom. Zalaegerszegen, november 14-én 1844-ben. Fliszár József könyvkötő mester.” A mesterlegényeknek jelezniük kellett az utazási szándékukat azoknak a településeknek az elöljárósága felé, ahol éppen a tanulóidejüket töltötték. Így történt Ágoston esetében is: „Utazik Győrből Zalaegerszegre, 1844. október 14-én. Fábián János hites jegyző.” Ezután a könyvkötő legény járt Győrben, Szombathelyen, Veszprémben, Gyöngyösön, Pápán, Pesten, Hőgyészen, Baján, Halason, Gyulán, Aradon, Nagyenyeden, Kolozsvárott, Szászvárosban és végül Nagyszebenben.

Vándorlókönyv 1843-ból. Forrás: Zala Vármegyei Levéltár 

Vízbe fulladt Zalabérben

Vig György hahóti származású lakatoslegény 1848-ban kezdte el különböző városokban töltött tanulóidejét. Vándorlása során a következő településeket érintette: Nagykanizsa, Keszthely, Veszprém, Pápa, Sopron, Sümeg, Jánosháza és Zalaegerszeg. 1854-ben valamilyen okból kifolyólag a Zalaegerszegi Császári Királyi Szolgabírói Hivatalhoz került Vig György úti okmánya, amelyet a hatóság egészen 1860-ig őrzött. Ebben az évben küldték a vándorlókönyvet a Pacsai Császári Szolgabírói Hivatalhoz (ide tartozott Hahót) további intézkedés végett, mert a tulajdonosa évek óta nem jelentkezett érte. Vig György további sorsáról nincs információm, nem úgy, mint Machlup Adolf kismartoni péklegény életének tragikus végéről. Ő 1856-ban vízbe fulladt Zalabérben, vándorlókönyvét a zalabéri kerületi jegyzőség őrizte meg, és juttatta el a zalaegerszegi szolgabírói hivatalhoz. Machlup Adolf útvonala nagyon érdekes volt, hiszen eljutott Bécsbe, Prágába és az osztrák örökös tartományok más területeire is. A vándorlóideje nagyrészt a neoabszolutizmus idejére (az 1848–49-es szabadságharc leverése utáni önkényuralmi korszakra) esett, amely éveket az emberek fokozott ellenőrzése jellemezte. Ez a vándorlókönyvéből is jól kiolvasható, ugyanis helyszínváltoztatásra irányuló szándékát a császári királyi katonai szervnek is jeleznie kellett. Például 1851-ben az eisenstadti (kismartoni) császári királyi katonai parancsnokság engedélyezte továbbutazását Veszprémbe.

1859-ben eltörölték

A mesterlegények vándorlási kötelezettségét 1859-ben eltörölték, de ezután is adtak ki vándorlókönyveket a hatóságok. A céhrendszer 1872-es megszűnése után ezen úti okmányok kiadása okafogyottá vált. A vándorlókönyveket ma múzeumok és levéltárak őrizik, kutatásuk segítséget nyújthat a céhes ipar és az adott helyi társadalom történetének mélyebb megismeréséhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu