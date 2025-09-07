szeptember 7., vasárnap

Az iskolai nap során a gyerekek energiájának fenntartása kulcsfontosságú. Egy jól összeállított uzsonnás doboz nemcsak elűzi az éhséget, hanem támogatja a koncentrációt és a fejlődést is. Megmutatjuk, hogyan lehet tápláló, változatos és ízletes a tízórai vagy délutáni uzsonna.

Mészáros Annarózsa
Tízórai, ami szuperhőssé változtatja a gyerekedet – mit tegyél az uzsonnás dobozba?

Az ideális uzsonnás dobozban többféle ételcsoport kombinációja jelenik meg

Forrás: Getty Images

Az iskolatáska egyik legfontosabb kelléke a ceruza és a füzet ellett,  nem más, mint az uzsonnás doboz. Egy jól összeállított tízórai vagy délutáni uzsonna nemcsak elűzi az éhséget, hanem segíti a koncentrációt, feltölti energiával a gyerekeket, és hozzájárul az egészséges fejlődésükhöz. A titok a változatosságban és az egyensúlyban rejlik.

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?
Egy jól összeállított uzsonnás doboz nemcsak elűzi az éhséget, hanem támogatja a koncentrációt és a fejlődést is
Forrás:  Getty Images

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

1. Fehérjeforrás – hogy tartósan jóllakjon
A sajt, a főtt tojás, a pulykamellsonka vagy egy kis házi túrókrém szendvicsre kenve mind remek választás. A növényi alapú alternatívák – például a hummusz vagy a lencsekrém – szintén izgalmas és tápláló megoldások.

2. Teljes értékű szénhidrát – az állandó energia biztosítója
A fehér zsemle helyett válasszunk teljes kiőrlésű kenyeret, tortillát vagy pitát. Egy házi müzliszelet vagy zabkeksz szintén szuper kiegészítő, ha kicsit édesebb falatokra vágyik a gyerek.

3. Zöldség és gyümölcs – a színes vitaminbomba
A doboz mindig kapjon egy kis színpompát! Répahasáb, uborka, paprika vagy koktélparadicsom remek ropogtatnivaló. A gyümölcs lehet egy alma, néhány szőlőszem, egy banán, de készíthetünk gyümölcsnyársat is, ami játékossá teszi az uzsonnát.

4. Egészséges zsiradék – az agy „üzemanyaga”
Egy kis marék dió, mandula vagy kesudió segít az agyműködésben, de akár egy szelet teljes kiőrlésű pirítós avokádókrémmel is bekerülhet a dobozba.

5. Folyadék – az elfeledett alappillér
A legjobb választás mindig a víz. Alkalmanként jöhet egy cukrozatlan gyümölcstea vagy hígított 100% gyümölcslé, de a cukros italokat jobb kerülni.

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?
A cél, hogy a dobozban legyen tápláló, változatos és finom étel

Hogyan legyen változatos?

Az uzsonnás doboz akkor izgalmas, ha nem minden nap ugyanazt rejti. Pár trükk:

  • Játsszunk a színekkel: minél színesebb, annál étvágygerjesztőbb.
  • Készítsünk mini-szendvicseket vagy tekercseket különböző töltelékekkel.
  • Használjunk kis dobozokat, szilikonformákat, hogy szép rendben legyen minden falat.
  • Vond be a gyereket a választásba – így nagyobb eséllyel üresen jön majd haza a doboz.

Példa egy tökéletes dobozra

  • Teljes kiőrlésű mini-szendvics sajttal és paprikával
  • Répahasáb + hummusz mártogatós
  • Egy marék szőlő
  • 5-6 szem mandula
  • Egy palack víz

 

