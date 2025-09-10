szeptember 10., szerda

Egységben az erő

1 órája

Még Kemény Dénes is adott tanácsot – mit kaphatnak "receptre" a vállalkozók?

Címkék#vállalkozók éjszaka#üzlet#Közösség

A vidéki vállalkozások ma a magyar gazdaság legfontosabb pillérei közé tartoznak. Egy üzleti közösség pedig pontosan azt adhatja meg számukra, ami a siker egyik kritériuma: kapcsolatokat, tudást és inspirációt. A Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség éppen ezt a küldetést tűzte zászlajára, és mára országos hálózattá nőtte ki magát, amely értéket teremt és példát mutat.

Mészáros Annarózsa

A magyar gazdaság gerincét a kis- és középvállalkozások adják, és ezek mintegy kétharmada vidéken működik. A számok mögött azonban sokkal több van: elhivatott emberek, értékteremtő cégek, hagyománytisztelet és fenntarthatóság. Pontosan erre a szellemiségre építette közösségét Petrik Ida, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítója, s ez régiókon és iparágakon átívelően fogja össze a hasonló értékrendű vállalkozókat.

Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség
Az üzleti közösségnek jelenleg mintegy 70 tagja van az ország minden szegletéből: turisztikai szolgáltatók, vendéglátóhelyek, manufaktúrák, de akár építőipari cégek is
Fotó: Nemes Róbert

Mit jelent egy üzleti közösség?

Nem kamara, nem iparági szövetség, hanem annál személyesebb, értékalapon szerveződik. Egy üzleti közösség az a hely, ahol vállalkozók rendszeresen találkoznak, tapasztalatot cserélnek, inspirálódnak és együttműködnek. Ahogy Petrik Ida fogalmaz: "Ez egy olyan csapat, amelynek tagjait közös értékek kötnek össze, és akik tudatosan ápolják kapcsolataikat".

A magyarországi üzleti közösségek palettája színes: a nemzetközi kamaráktól a sajtkészítők vagy szállodások szövetségéig minden megtalálható. A Modern & Stílusos Vidék viszont iparágtól függetlenül gyűjti a tagokat, három alapelv mentén:

  • hagyománytisztelet,
  • kiemelkedő minőség,
  • fenntarthatóság.
Petrik Ida, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapító-ügyvezetője
Petrik Ida alapító-ügyvezető
Forrás: MVSK

70 tag, az Őrségtől Tokajig

A közösségnek jelenleg mintegy 70 tagja van az ország minden szegletéből: turisztikai szolgáltatók, vendéglátóhelyek, manufaktúrák, de akár építőipari cégek is. Zalából például a Móni Süti Cukrászda, a Kiss-Henézi Guest House, Rövid Zsuzsi, a Németh-Fa Kft. vagy a keszthelyi Spájz Szörp csatlakozott.
– A tagok sokszor kiemelik, hogy a legnagyobb érték számukra a kapcsolatrendszer, a tapasztalatcsere és az inspiráció. Ehhez céglátogatásokat, szakmai előadásokat és közös programokat szervezünk – mondja az alapító.

Kapcsolatok, tudás és inspiráció

Az üzleti közösségben a hálózatépítés mellett a tudásmegosztás is kiemelt szerepet kap. Rendszeresek a tematikus rendezvények, ahol neves előadók osztják meg tapasztalataikat gazdasági trendekről, energetikai kihívásokról vagy éppen vezetői motivációról. Volt, hogy dr. Kemény Dénes, a legendás vízilabda-kapitány mesélt a csapatépítésről, a motivációról és a kudarcból való felállásról – inspirációként vállalkozóknak is.
A tagok havonta találkoznak, mindig más-más helyszínen, gyakran egy-egy vállalkozásnál. Az eseményeket jótékonysági gálák, társasági estek és céglátogatások egészítik ki.

dr. Kemény Dénes a közösség tagjaival
Csapatépítés, motiváció, inspiráció: dr. Kemény Dénes is járt már a közösségben
Fotó: Kiss Lenke 'Dalocska'

Nagy durranás ősszel: Vidéki Vállalkozók Éjszakája

Idén novemberben először rendezik meg a Vidéki Vállalkozók Éjszakája powered by Volkswagen eseményt, amelyet az Eiffel Műhelyházban tartanak Budapesten. A gálán adják át az újonnan alapított Év Vidéki Vállalkozói Díjakat, több mint tíz kategóriában. A pályázatokat október 13-ig várják, melyeket független szakmai zsűri értékel majd, és a cél egyértelmű: bemutatni azokat a példamutató cégeket, amelyek értéket teremtenek, közösséget építenek és inspirációt adnak másoknak.

A Vidéki Vállalkozók Éjszakája résztvevői
A közösség rendszeresen tart összejöveteleket, jótékonysági gálát is szerveztek már
Fotó: Nemes Róbert

Minőségi vállalkozói énidő

Ez a közösség nem csupán üzleti kapcsolatokat kínál, hanem egy olyan támogató közeget, amelyben a vidéki vállalkozók megmutathatják, milyen erő, kreativitás és érték rejlik bennük. És ha novemberben fellobban a reflektorfény az Eiffel Műhelyházban, a vidéki vállalkozások végre méltó helyre kerülnek: a figyelem középpontjába.

A közösség egyik legnagyobb ajándéka mégis talán az, amit Petrik Ida így foglal össze: "Minőségi vállalkozói énidőt adunk a tagoknak. Mindenkinek szüksége van rá, hogy kiszakadjon a napi hajtásból, feltöltődjön és inspiráló emberek között legyen. Ezt receptre írnám fel minden vállalkozónak".

 

