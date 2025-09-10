Még Kemény Dénes is adott tanácsot – mit kaphatnak "receptre" a vállalkozók?

A magyar gazdaság gerincét a kis- és középvállalkozások adják, és ezek mintegy kétharmada vidéken működik. A számok mögött azonban sokkal több van: elhivatott emberek, értékteremtő cégek, hagyománytisztelet és fenntarthatóság. Pontosan erre a szellemiségre építette közösségét Petrik Ida, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítója, s ez régiókon és iparágakon átívelően fogja össze a hasonló értékrendű vállalkozókat.

Az üzleti közösségnek jelenleg mintegy 70 tagja van az ország minden szegletéből: turisztikai szolgáltatók, vendéglátóhelyek, manufaktúrák, de akár építőipari cégek is

Fotó: Nemes Róbert

Mit jelent egy üzleti közösség?

Nem kamara, nem iparági szövetség, hanem annál személyesebb, értékalapon szerveződik. Egy üzleti közösség az a hely, ahol vállalkozók rendszeresen találkoznak, tapasztalatot cserélnek, inspirálódnak és együttműködnek. Ahogy Petrik Ida fogalmaz: "Ez egy olyan csapat, amelynek tagjait közös értékek kötnek össze, és akik tudatosan ápolják kapcsolataikat".

A magyarországi üzleti közösségek palettája színes: a nemzetközi kamaráktól a sajtkészítők vagy szállodások szövetségéig minden megtalálható. A Modern & Stílusos Vidék viszont iparágtól függetlenül gyűjti a tagokat, három alapelv mentén:

hagyománytisztelet ,

, kiemelkedő minőség ,

, fenntarthatóság.

Petrik Ida alapító-ügyvezető

Forrás: MVSK

70 tag, az Őrségtől Tokajig

A közösségnek jelenleg mintegy 70 tagja van az ország minden szegletéből: turisztikai szolgáltatók, vendéglátóhelyek, manufaktúrák, de akár építőipari cégek is. Zalából például a Móni Süti Cukrászda, a Kiss-Henézi Guest House, Rövid Zsuzsi, a Németh-Fa Kft. vagy a keszthelyi Spájz Szörp csatlakozott.

– A tagok sokszor kiemelik, hogy a legnagyobb érték számukra a kapcsolatrendszer, a tapasztalatcsere és az inspiráció. Ehhez céglátogatásokat, szakmai előadásokat és közös programokat szervezünk – mondja az alapító.

Kapcsolatok, tudás és inspiráció

Az üzleti közösségben a hálózatépítés mellett a tudásmegosztás is kiemelt szerepet kap. Rendszeresek a tematikus rendezvények, ahol neves előadók osztják meg tapasztalataikat gazdasági trendekről, energetikai kihívásokról vagy éppen vezetői motivációról. Volt, hogy dr. Kemény Dénes, a legendás vízilabda-kapitány mesélt a csapatépítésről, a motivációról és a kudarcból való felállásról – inspirációként vállalkozóknak is.

A tagok havonta találkoznak, mindig más-más helyszínen, gyakran egy-egy vállalkozásnál. Az eseményeket jótékonysági gálák, társasági estek és céglátogatások egészítik ki.