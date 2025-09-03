szeptember 3., szerda

A balatoni golfklubot széthordták, itt vannak az utolsó fotók a már elhagyott, de még nem kifosztott helyről

Címkék#Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarország#golfklub bisztró#pénztárgép

A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, nemrég a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotósa készített róla képeket, írta meg a sonline.hu.

Zaol.hu
Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Ezeken a képeken még úgy fest, mintha bármelyik pillanatban kinyithatna, holott már évek óta elhagyatottan áll az egykor népszerű golfklub bisztrója a Balatonnál. A fehér bőrszékeken egykor elegáns vendégek kávéztak vagy pezsgőztek, s kattogott a pénztárgép, amelyet szintén otthagytak. A kommentelők viszont azt írják, mára ismeretlenek széthordták az egész berendezést.

Részletek és képek a sonline.hu-n!

 

