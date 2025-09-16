szeptember 16., kedd

Álmaimban Amerika

35 perce

Vadnyugati hangulat és havi egy mulatós: új diszkó nyílt a zalai város szívében (galéria)

Címkék#Sakáltanya#Tatár-Raj Zsuzsanna#western hangulat

Új szórakozóhely nyílt Nagykanizsa belvárosának szívében. Az új diszkó a Sakáltanya, mely ezután minden pénteken és szombaton várja a kikapcsolódni vágyó, 20 év feletti vendégeket.

Benedek Bálint
Az új szórakozóhely tulajdonosa, Tatár-Raj Zsuzsanna arizonai hangulatot ígér

Fotó: Szakony Attila

Az új diszkó a Rozgonyi utca 1. szám alatt, az egykori Corner Irish Pub Söröző és étterem helyén nyitotta meg kapuit. A magántulajdonban lévő nagykanizsai üzlethelyiség évekig üresen állt, ekkor a Pacsirták együttes egyik tagja, Tatár-Raj Zsuzsanna úgy döntött, hogy nyit egy western, cowboy hangulatú helyet. Évek óta jár ki a Pacsirták Amerikába turnézni, kedveli Arizona államot, ezért döntöttek úgy, hogy ez a stílus kap hangsúlyt a szórakozóhelyen.

új diszkó
Új diszkó, új stílus. Nagykanizsa egyik ikonikus helyén nyílt meg
Fotó: Szekercés Krisztián/Olvasó

Új diszkó: nem indult minden könnyen

– Az épület fő vízvezetéke eltört és a pincében egy méter magasan állt a víz – mesélte Tatár-Raj Zsuzsanna. – A tulajdonos megpróbált mindent megtenni, hogy orvosolja a problémát, de jelentős felújítást végeztünk el. Két hónapig dolgoztunk: gletteltünk, festettünk, falat csiszoltunk és egyéb munkákat végeztünk el, hogy minden a helyére kerüljön.

új diszkó
Nagykanizsa belvárosának szívében, a Rozgonyi utcában nyílt a szórakozóhely
Fotó: Szakony Attila

Mikor van nyitva?

Tatár-Raj Zsuzsanna, a Sakáltanya üzletvezetője elmondta: szerencsére jó csapattal dolgozhat együtt, állandó lemezlovasok keverik a lemezeket. Az új szórakozóhelyet belépőjegy ellenében lehet pénteken és szombaton látogatni, és csak 20 évnél idősebbek számára kínál igényes szórakozási lehetőséget.

új szórakozóhely
Alapvetően diszkó, de minden hétvégén sztárok adnak koncertet
Fotó: Szekercés Krisztián/Olvasó

Érkeznek sztárok is?

– A programterv már jövő év január végig elkészült – folytatta az üzletvezető. – Pénteken és szombaton alapvetően diszkó működik, kivéve minden hónapban egy pénteket, amikor a mulatós zene kedvelői is megtalálják a számításukat. Ezen kívül pedig a hónap egyik szombatján tartunk élő zenés délutáni programot. Ilyenkor a jazz, a blues zenei stílusoké lesz a főszerep. A jövőben több sztárvendéget is köszönthetünk, jönnek ismert előadók klubkoncertet tartani, de neves lemezlovasok is ellátogatnak hozzánk.

Új diszkó Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

